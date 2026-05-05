よく知る装置や仕組みの起源とは

AUTOCARの読者なら、自動車業界がいかに急速に発展しているか、よくご存知だろう。

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自動車は19世紀後半に登場して以来、富裕層や冒険家たちの遊び道具から、何百万人もの人々の日常の移動手段へと変化してきた。それに伴い、道路標識、速度制限、高速道路など、社会を支えるインフラ全体も大きく進化を遂げた。



ドラックレースの起源は？ など、現在の自動車社会を支えている装置や仕組みを辿る。

本特集では、安全性、法規制、利便性、スポーツの各分野における発展の経緯と、その起源について紹介する。

自動車販売店

世界初の自動車販売店を特定することはもはや不可能かもしれないが、そうした事業は1900年以前に確実に存在していた。ウィリアム・メッツガー（1868〜1933年）は、早くも1897年にデトロイトでウェイバリー社の電気自動車を販売しており、デトロイトとニューヨークの自動車ショーの創設にも携わっている。

今日では、テスラやごく小規模なメーカーを除けば、新車を購入する際は必ず販売店（ディーラー）を利用することになる。また、米国の多くの地域では、メーカーから直接新車を購入することは禁じられている。



自動車販売店

自動車運搬船

自動車の黎明期から水上輸送は行われてきた。この目的に特化した船舶が一般的になったのは1970年代に入ってからだが、1946年9月にはすでに「エンパイア・セドリック（Empire Cedric）」号が、ロンドン東部のティルベリーからオランダのロッテルダムへの商業用ロールオン・ロールオフ（RO-RO）サービスに初めて就航している。

現在では、1000台以上の自動車を輸送できるフェリーが存在する。そして新車を中心に大陸間を輸送するために設計された世界最大級の船舶は、その約8倍の輸送能力を誇る。



自動車運搬船

カーシャトル

英国の鉄道用語において、カーシャトルとは所有者と車両が同乗できる列車のことを指す。最も有名な例の1つは、英仏海峡の下を走るフランスと英国を結ぶユーロトンネルである。

グレート・ウェスタン鉄道は1924年から1966年にかけて、不規則な運行スケジュールのフェリーに代わるものとして、イングランド西部のセバーン川で同様のサービス（おそらく史上初）を展開していた。1966年に全長約1.6kmのセバーン橋が開通したことで、カーシャトルは不要となった。



カーシャトル

キャッツアイ

英国ウェスト・ヨークシャー州ハリファックス出身のパーシー・ショー（1890〜1976年）によって発明されたキャッツアイ（ロードスタッド＝道路鋲という別名もある）は、1934年に特許を取得し、翌年から販売開始された。

光を反射し、設置場所によって色が異なる。英国やアイルランドでは極めて一般的だが、世界の他の地域ではそれほど普及していない。



キャッツアイ

テキサスゲート

テキサスゲート（別名：ストックグリッド、ビークルパス、ストックギャップ、キャトルグリッドなど）は、車両や歩行者の通行を可能にしつつ、家畜の横断を防ぐように設計されている。鉄道以外で初めて使われたのは、1881年の米国テキサス州アーチャー郡とされている。

英国ハリネズミ保護協会は長年にわたり、ハリネズミを含む小型哺乳類が餓死することなく脱出できるよう、内部に脱出用スロープを設置するよう呼びかけている。



テキサスゲート

ドラッグレース

ドラッグレースはもともと、米国の若者たちが公道ではなく、適切な環境下で互いに競い合うよう促す手段として考案された。初期の最も有名な推進者はウォーリー・パークス（1913〜2007年）という人物で、彼は1951年に全米ホットロッド協会（NHRA、現在は世界最大級のモータースポーツ統括団体の1つ）を設立した。今日に至るまで、NHRAのイベントで優勝者に贈られるトロフィーは、彼に敬意を表して「ウォーリー」と呼ばれている。

本稿執筆時点で、NHRAの1000フィートコースにおける最速記録はブリタニー・フォースの3.623秒（2019年9月）、フィニッシュラインの最高速度はロバート・ハイトの時速339.87マイル（546.97km/h、2017年7月）である。



ドラッグレース

運転免許

世界初の運転免許証とみなせる書類があるとすれば、それは1888年にカール・ベンツ（1844〜1929年）が自身のパテント・モトールヴァーゲンを公道で運転することを許可した手書きのメモ（写真）だろう。現在わたし達が知っているような運転免許が普及するまでには、しばらく時間がかかった。

1893年8月にフランスで発令されたパリ警察の条例には、「警察署長が発行する適性証明書を所持する者以外は、運転を許可しない」と明記されている。ちょうど10年後、英国でも1903年の自動車法（Motor Car Act）により同様の要件が導入されたが、英国では地方自治体によって免許が交付されていた。1903年、マサチューセッツ州とミズーリ州が米国で初めて運転免許を発行したが、当時は試験は不要だった（次の項目を参照）。



運転免許

運転免許試験

前述の通り、1890年代のパリでは、運転免許を取得する前に運転技能を実証することが求められていた。英国はこれに大きく遅れをとっており、運転免許試験が導入されたのは1935年のことだった。

米国で初めて運転免許試験を導入したのは1908年のロードアイランド州だが、46年後にサウスダコタ州がこれに続くまで、この要件が全米に適用されることはなかった。



運転免許試験

ガソリンスタンド

ベルタ・ベンツは1888年、夫カールが開発したパテント・モトールヴァーゲンでロードトリップ中に、ドイツのヴィースロッホ近郊で燃料が底をつきそうになった。彼女は地元の薬局に立ち寄り、通常は溶剤として使われる石油製品リグロインを購入した。これを補給したところ、車両は問題なく走った。この薬局は現在、世界初の給油所として認められている。

（翻訳者注：この記事は「中編」へ続きます。）



ガソリンスタンド