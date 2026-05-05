Netflixがドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』を独占配信中だ。同映画は『2026 ワールドベースボールクラシック』をベスト8で終えた野球日本代表 侍ジャパンの連覇への戦いと重圧の裏側を記録したドキュメントだ。5月5日より、NetflixオフィシャルYouTubeチャンネルにて、稲葉浩志書き下ろし主題歌「果てなき夜を」のフルバージョンを使用したコラボPVが公開となった。

「果てなき夜を」フルバージョンのコラボPVは、ドキュメンタリー映画の監督を務めた三木慎太郎自らが編集とディレクションを手がけた特別仕様だ。また、コラボPV公開日の5月5日はこどもの日であり、野球を愛する子どもたち、そしてこれから夢を追いかける次世代の子どもたちが、いつか新しいヒーローとして羽ばたくことを願って制作された。

その映像は、“あの瞬間”のベンチ裏やブルペンなど、記憶に刻まれる名シーンを惜しみなく使用。稲葉浩志の祈りにも似た深く語りかけるようなメロディが重なり、ドラマチックな軌跡を描き出す。世界の強豪へ挑んだ侍ジャパンの雄姿と日本を包んだ熱狂、そして激闘を終え、会場を後にした選手たちの“果てなき夜”。それら全てに想いを寄せ、未来へとバトンを繋ぐ渾身のコラボレーション映像として届けられる。

以下は、稲葉浩志よるWBCを振り返ってのコメントだ。

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「WORLD BASEBALL CLASSICは参加した選手たちにとってはひとつの通過点であるけれど、それは恐ろしく大きな通過点で、竜巻のように近づくものを飲み込んでしまうほどの引力を持っている大会なのではないでしょうか。それぞれ自信や不安を抱えながら、この大会のために準備をして試合に臨む選手、それをまとめ上げる監督やスタッフのみなさんの情熱を讃え、素晴らしいドラマを見せていただいたことへの感謝の思いを込めてこの曲を書きました。この凄まじい熱量をまた体験できる日々が来るのを楽しみにしております」

──稲葉浩志

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■Netflix ドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』

2026年4月20日(月) Netflixにて独占配信

ベンチ裏ゼロ距離、世界一への重圧と真実。侍たちが「野球少年」に戻った戦いの記録──『2026 ワールドベースボールクラシック』に挑みベスト8 で大会を終えた野球日本代表 侍ジャパンの連覇への戦いと重圧の裏側を記録したドキュメンタリー。前回大会で世界一に輝いた侍ジャパンが、“連覇”という大きな期待を背負い挑んだ今大会に密着。勝ち続けなければならない王者としての重圧の中で、選手たちが何を感じ、どう戦ったのかー唯一密着を許された一台のカメラが、その舞台裏に迫る。

監督：三木慎太郎

主題歌：稲葉浩志「果てなき夜を」

作品ページ：https://www.netflix.com/title/82737793 ■XとYouTubeでウォッチパーティー開催

開催日時：5月5日(火)20時

※WBCや侍ジャパンを間近で取材してきた糸井嘉男と杉谷拳士によるウォッチパーティー。

詳細：https://x.com/NetflixJP/status/2049337884562297125 ■『2026 ワールドベースボールクラシック』

全47試合 Netflix 日本国内でアーカイブ独占配信中

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・Instagram：@netflixjpsports

・YouTube：Netflix Japan

