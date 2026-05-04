GRヤリスの進化と共に新たな特別仕様車が登場！

2026年モデルへと進化したトヨタ「26式 GRヤリス」が、2026年4月6日に発売されました。

2020年の初代登場以来、「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を掲げて進化を続けてきた同車ですが、26式ではステアリングやEPS、タイヤなど、走りの根幹に関わる部分へさらに手が加えられています。

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そんな26式GRヤリスのメディア向け試乗会では、量産モデルだけでなく、2026年1月に発表された特別仕様車「GRヤリス Sebastien Ogier 9x World Champion Edition（セバスチャン・オジエ 9x ワールドチャンピオン）」の実車も展示されていました。

同車は、2025年シーズンのWRCでセバスチャン・オジエ選手が歴代最多タイとなる9度目のドライバーズタイトルを獲得したことを記念したモデルで、抽選申し込みが2026年5月下旬より開始されることも明らかとなりました。

そもそもGRヤリスとは、一般的な量産車の延長線上で生まれたモデルではありません。

開発担当の山田寛之氏は、「モータースポーツ用に開発されたクルマを市販するという逆転の発想で生まれた、トヨタとして最初のクルマになります」と語ります。

26式では、その思想をさらに磨き込む改良が施されました。新開発のGRステアリングは、外径を365mmから360mmへ小径化。

グリップ形状も刷新され、ラリーやサーキットでの激しい操作時でも自然に力を込められる設計となっています。

従来は親指がステアリングスイッチに触れて誤操作するケースもあったそうですが、今回はスイッチを独立配置とし、操作性を大幅に改善。

山田氏は「プロドライバーやマスタードライバーの意見を聞きながら開発しました」と説明していました。

電動パワーステアリングも進化しています。255や265サイズのハイグリップタイヤ装着時など、高負荷域でアシストが不足気味になる現象に対応し、トルクセンサーや制御を見直しました。

街中では扱いやすく、ワインディングではしっかりとした操舵フィールを両立するセッティングが与えられています。

さらにRZ“High performance”系には、ブリヂストンと共同開発した「POTENZA RACE」を新採用。

高いグリップ性能を長時間維持できることを狙った専用タイヤで、サスペンション減衰力も合わせて最適化されています。

エンジンは1.6リッター直列3気筒ターボ「G16E-GTS」を搭載し、最高出力304PS、最大トルク400Nmを発生。

6速MTまたは独自の8速AT「GR-DAT」を組み合わせ、スポーツ4WDシステム「GR-FOUR」によって強烈なトラクションを路面へ伝えます。

拘りを反映した専用デザインと独自の4WD制御

そんな進化を果たしたGRヤリスですが、2026年1月に2台の特別仕様車が発表されており、そのうちの1台がSebastien Ogier 9x World Champion Editionです。

内装にも専用の意匠が採用されている

ベースはAero performance package（エアロパフォーマンスパッケージ）ですが、最大の特徴はオジエ選手と共同開発した専用4WD制御にあります。

そして、ベース車の「TRACK」モードと置き換える形で新たに設定された「SEB.」モードでは、前40：後60というトルク配分を採用。

フロントの旋回性を確保しつつ、リアを積極的に使って車両姿勢をコントロールするセッティングです。

山田氏は「ラリードライバーはリアを動かしながらコントロールするのが得意でもあり好みでもある。今回もリアを使ってしっかりコントロールしたいという本人の要望を反映しています」と語っていました。

加えて、ベース車の「GRAVEL」モードと置き換える形で「MORIZO」モードも搭載。加速時には前後輪を最大限結合し、制動時には必要に応じて拘束を緩めるという独自制御で、豊田章男会長（モリゾウ選手）がラリー参戦を通じて磨き上げたセッティングをオジエ選手自身が気に入り採用に至ったといいます。

内外装も専用仕立てです。新開発色「グラビティブラック」は、2025年のTGRモータースポーツ活動を象徴するカラーとして採用されました。

山田氏も「こちらのグラビティブラックというのは、今回トヨタGRが初めて導入する色です」と紹介しており、特別感の高い専用色であることを強調していました。

さらに注目したいのが、ドア下部からリアフェンダーにかけて貼られた専用バイナルです。

ブラックボディに映える専用デカールが、通常モデルとは異なる特別仕様車であることを強く印象付けます。

そのほか、マットブラックホイールやブルーのブレーキキャリパーを採用し、フロントグリルにはフランス国旗をモチーフにしたトリコロール加飾を追加。

ステアリングのステッチもブルー、グレー、レッドの3色構成とされ、縦引きパーキングブレーキには専用グレーステッチ入りレザーを採用するなど、細部までオジエ選手のこだわりが詰め込まれていました。

なお、販売は2026年5月下旬より「GR app」を通じた抽選申し込み方式となり、日本国内では100台限定。欧州の一部地域でも100台限定で展開される予定です。