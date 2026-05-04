（簑島カメラマン）「稚内市内では雪混じりの雨が降っていて、冬のような寒さです」



５月４日午後１時すぎの稚内市の様子です。



横殴りの強い風と共に湿った雪が降っています。



傘をさすのも一苦労です。



駅に駆け込む人の姿も見られました。



（福岡から来た人）「こんな寒いと思わなかったです」



（福岡から来た人）「福岡だと春でこんなことないので、とても不思議な感じです」



４日の北海道内は、低気圧が発達しながら通過している影響で雨や風が強くなっています。





さらに、道北やオホーツク海側では強い寒気が流れ込み、季節外れの雪となりました。５日朝までに、宗谷地方やオホーツク海側では多いところで２０センチの降雪が予想されています。（子ども）「楽しい」札幌市南区の「滝野すずらん丘陵公園」です。雪は降らなかったものの、札幌市内は雨となり、子どもたちは室内で遊んでいました。（帯広から来た人）「天気を見てだったが、子どもがあばれられそうだったので来た」（旭川から来た人）「元気よく思いっきり、天候に関係なく遊べるところに連れていきたくて来ました」ゴールデンウイークも残りわずか。５日朝までは積雪や路面の凍結による交通障害に注意が必要ですが、日中は天気が回復し、全道的に晴れる予想です。