LE SSERAFIMサクラ、金髪ロングポニーテール姿にファン悶絶「ショートもロングも似合う」「お姫様すぎる」
【モデルプレス＝2026/05/04】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が5月3日、自身のInstagramを更新。金髪のポニーテール姿を披露し、話題となっている。
【写真】28歳人気K-POPメン「透明感溢れてる」金髪ロング×キャミソール姿
サクラは「Celebration」とつづり、写真を投稿。現在、金髪でショートヘアのサクラだが、今回の投稿ではロングのエクステで胸元まで伸びるポニーテールにし、ピンク色のキャミソールワンピースを合わせた姿を公開している。
この投稿には「サクラちゃん、ピンクが似合ってる」「ショートもロングも似合う」「透明感溢れてる」「大人っぽく見える」「美肌憧れ」「お姫様すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳人気K-POPメン「透明感溢れてる」金髪ロング×キャミソール姿
◆サクラ、金髪ポニーテール姿で雰囲気ガラリ
サクラは「Celebration」とつづり、写真を投稿。現在、金髪でショートヘアのサクラだが、今回の投稿ではロングのエクステで胸元まで伸びるポニーテールにし、ピンク色のキャミソールワンピースを合わせた姿を公開している。
◆サクラの投稿に反響
この投稿には「サクラちゃん、ピンクが似合ってる」「ショートもロングも似合う」「透明感溢れてる」「大人っぽく見える」「美肌憧れ」「お姫様すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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