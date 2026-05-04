「青春を考えるヴィヴィッドな文庫」というキャッチフレーズで、1976年5月28日に創刊された「集英社コバルト文庫」。創刊50周年をを記念して、西武渋谷店Ａ館7階にて企画展「ときめくことばのちから展―少女小説家は死なない！─」が5月10日（日）まで開催中です。

「集英社コバルト文庫」は、「小説ジュニア」「雑誌Cobalt」発の、若者向け文庫レーベル。80年代、氷室冴子氏、新井素子氏、唯川恵氏、久美沙織氏、田中雅美氏、正本ノン氏、藤本ひとみ氏ら女性作家たちの瑞々しく弾むような筆致で描かれた「私たちのための小説」「私たちが私たちのままでいられる小説」に少女たちは夢中になり、教室ではつねに「集英社コバルト文庫」が回し読みされていました。

そして、90年代には前田珠子氏、桑原水菜氏、榎木洋子氏、若木未生氏らの描くファンタジー小説に少女たちは酔いしれ新刊を待ちわびました。その後も須賀しのぶ氏、真堂樹氏、響野夏菜氏、瀬川貴次氏、野梨原花南氏、藤原眞莉氏、今野緒雪氏、谷瑞恵氏、青木祐子氏、白川紺子氏らがきら星のごとくデビュー。胸たかなる物語を次々と世に放ち、少女たちの日々を輝かせてきました。

この企画展は、そんなコバルト文庫の名作群から生まれた「ときめくことば」を中心に、50年の歴史とその魅力をひもといていくもの。

長年の歴史で膨大にある作品の中から「集英社オレンジ文庫」編集部の中で「この言葉良いよね」と選んだものや、Xで募集をかけ選出したものを展示。往年のコバルト文庫ファンはもちろん、その子どもたち世代であるコバルト文庫を知らない10代や20代にも楽しんでほしいという想いから、都内の大学生にアンケートを実施。意外にも10代が教訓やありがたい言葉を選ぶ傾向が多かったのだそう。

展示されたワードには番号がふられており、来場者に配布される電子カタログで各ワードの出典（作品のタイトルや著者名、キャラクター名など）が分かる仕組みになっています。

ことばや作品の魅力を見るだけではなく、体験出来るコーナーも。「くるりん♡ストーリーボックス」は、画面上で「伝説的ヒット作品」「圧倒的キュンキュン」など5つのカテゴリから一つ選択すると、コバルト文庫の100作品からランダムで、作品の冒頭を無料で読むことが出来るというもの。

「くるりん♡ストーリーボックス」は、過去にコバルト文庫で実施され人気を博した読者向けサービス「くるりん♡ファックス」にちなんでいるそうで、往年のファンにはたまらない演出となっています。

「ウィスパールーム」は、指向性スピーカーを使って「ときめくことば」を体感出来るというもの。名場面の中に自分がいるかの様にことばが“降ってくる”このすごい技術はぜひ体験していただきたい！

アクリルキーホルダーなど展覧会オリジナルグッズコーナーも大充実。ことばの魅力をぜひお家にも持ち帰って。

「集英社コバルト文庫50周年 ときめくことばのちから展―少女小説家は死なない！─」

●開催期間：2026年4月29日（水・祝）〜5月10日（日）

●入場時間：10:00〜20:00 ※ご入場は19:30まで

●会場：西武渋谷店A館7階 催事場（東京都渋谷区宇田川町21-1）

●チケット

一般：入場チケット 1500円

中高生：入場チケット 1000円

※同伴の小学生以下無料

https://orangebunko.shueisha.co.jp/feature/cobalt50th_exhibition