ユーチューバー・ヒカル（34）が4日までに自身のインスタグラムを更新。13歳年下の新恋人にインスタグラムの運用を一部任せると報告し、ファンからさまざまな反応が寄せられた。

ヒカルは4月29日にYouTubeを更新し、人気オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演していた加藤神楽との交際を公表。2人そろって動画に出演し、その際に加藤は現在シングルマザーであることも伝えていた。

インスタグラムでは、「ラスベガス」と書き出し、加藤と米ラスベガスを訪れていることを示唆。続けて「神楽に『インスタ投稿したほうがいい』と指摘されて文章も画像も音楽も全て言う通りに投稿していくことになりました。若者の感性を信じます」と明かした。

今後のインスタグラム運用については、「インスタの投稿は彼女 リールは運用代行 ストーリーとサブスクは僕がやってると思っておいてください笑」としていた。

ファンからの反応はさまざまで、「ヒカルさんのインスタ投稿が増えるのは嬉しいです」という好意的な意見が寄せられた一方で、「彼女のインスタみたいになるのは正直複雑」「若い子の尻に敷かれて言いなりになってるただのおじさんで残念です」などの意見も書き込まれていた。