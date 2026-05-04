三戸舜介が今季公式戦9得点目…スパルタ・ロッテルダムは2度追いつかれて4戦未勝利に
スパルタ・ロッテルダムに所属するFW三戸舜介が、今シーズンの公式戦9得点目を記録した。
エールディヴィジ第32節が3日に行われ、スパルタ・ロッテルダムはホームでゴー・アヘッド・イーグルスと対戦。フル出場した三戸は前半アディショナルタイム2分、ペナルティエリアの手前でパスを受けると、左足でゴール右下へとコントロールショットを流し込み、チームに先制点をもたらした。
51分に追いつかれたスパルタ・ロッテルダムはすぐに勝ち越したものの、77分に再び失点し、2−2のドローで試合終了。4戦未勝利となったが、欧州大会プレーオフ（※勝者がカンファレンスリーグ予選2回戦の出場権を獲得）の出場圏内9位には踏みとどまっている。
2024年1月にアルビレックス新潟からスパルタ・ロッテルダムに加入した三戸は、現在23歳。今季は序盤戦をひざの負傷で欠場したものの、12月から2月にかけて得点とアシストを量産するなど、主力として活躍している。ここまでリーグ戦で7ゴール4アシスト、カップ戦で2ゴール2アシストを記録している。
エールディヴィジ第32節が3日に行われ、スパルタ・ロッテルダムはホームでゴー・アヘッド・イーグルスと対戦。フル出場した三戸は前半アディショナルタイム2分、ペナルティエリアの手前でパスを受けると、左足でゴール右下へとコントロールショットを流し込み、チームに先制点をもたらした。
2024年1月にアルビレックス新潟からスパルタ・ロッテルダムに加入した三戸は、現在23歳。今季は序盤戦をひざの負傷で欠場したものの、12月から2月にかけて得点とアシストを量産するなど、主力として活躍している。ここまでリーグ戦で7ゴール4アシスト、カップ戦で2ゴール2アシストを記録している。