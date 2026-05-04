結局、LIVゴルフとは何だったのか？【舩越園子コラム】
2021年にLIVゴルフが創設され、2022年6月にロンドン郊外で初戦が開催されてからこの4〜5年、ゴルフ界には常に「PGAツアー対LIVゴルフ」の構図が見て取れた。しかし、その構図は今、ゴルフ界から消え去ろうとしている。
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両者の対立や確執は、一時期は非常に厳しいものとなり、数々の訴訟も起こされて、ゴルフ界は揺れ動き続けてきた。だが、そうした出来事は今、一気に昔話となりつつある。振り返れば、破格の契約金をオファーされたPGAツアー選手たちが次々にLIVゴルフへ移籍していった中、PGAツアーは選手の移籍を食い止めようと必死になり、PGAツアーの賞金を高額化させたり、さまざまなボーナス制度を新設したりといった策を講じた。さらには、賞金総額2000万ドルのシグネチャー・イベントを年間8試合も創設するなどして、PGAツアーにも「お金の魅力がある」という状況を必死に作り出していった。それは、まさに「目には目を」的な対抗策だった。しかし、当時のPGAツアーを率いていたジェイ・モナハン会長は、「マネー戦争では勝てない」と感じ、「PGAツアー対LIVゴルフ」の対立構造に対する別の打開策を探り始めた。そして、PIFのヤシル・アルルマヤン会長と水面下で交渉を進め、2023年6月、PIFとの「統合和解」を電撃的かつ一方的に発表。しかし、これは「何も聞いてない」と怒りを露わにしたPGAツアー選手たちからの猛反発を食らい、モナハン会長の信頼は一気に失墜した。
その後は、PGAツアーの理事会や選手会が中心となって、PIFあるいはLIVゴルフとの統合交渉を進めていたが、なかなか合意に達せず、そうこうしているうちに、PGAツアーは米コンソーシアムの「SSG（ストラテジック・スポーツ・グループ）」とのパートナーシップ締結に至り、最大30億ドルの投資を得ることに成功した。そのおかげでPGAツアーには実質的にマネーパワーが備わり、LIVゴルフに嫉妬の視線を向ける必要も、脅威を感じる必要も無くなった。昨年から今年にかけて、いろいろな意味で安泰となったPGAツアーには、かつての自信と輝きが戻り始めた。一方で、逆にLIVゴルフの方は人気もTV視聴率もなかなか上がらず、採算も取れず、明らかに焦り始めていた。ブルックス・ケプカやパトリック・リード（ともに米国）らの脱退は、LIVゴルフの焦りを増大させた。LIVゴルフをビジネスとして支援し、見返りを期待していたPIFは、表向きの理由はさておき、そんなLIVゴルフにしびれを切らしたということなのではないだろうか。アルルマヤン会長は2026年いっぱいで支援を打ち切ることを正式に表明し、LIVゴルフをあっさり、ばっさり切り捨てた。「金の切れ目が縁の切れ目」とは、よく言ったもので、後ろ盾を失うことになったLIVゴルフは、突如、吹けば飛んで消えてしまいそうな不安定な状況に追い込まれた。その実態は、あまりにも脆弱。結局、LIVゴルフは何だったのかと考えると、まるで蜃気楼のような存在だったと思われてならない。
オイルマネーがあふれるPIFを後ろ盾にして、PGAツアーの前に立ちはだかり、大きく黄金に輝いて見えていたLIVゴルフ。しかし、どうやらそれは「そう見えていた」という一時的な現象にすぎなかったようで、後ろ盾だったPIFが去ることが決まった途端、露見したLIVゴルフの丸裸は、なんとも、か細く、貧相でもある。黄金色に輝いて見えた蜃気楼が見えなくなった今、偶然にもPGAツアーは2027年に向けたツアー大改革を検討している真っ只中だが、LIVゴルフを意識する必要性が無くなった今は、PGAツアーそのものの向上だけを考えることができる、最高の状況を迎えつつある。唯一、LIVゴルフ絡みでPGAツアーが考えるべきことは、PGAツアー出戻りを希望するLIVゴルフ選手への対応だが、できることなら、大きく広い心で彼らを迎え入れてあげていただきたい。この4〜5年、PGAツアーはLIVゴルフが蜃気楼のような存在であることに気づくことなく、対抗心を燃やし、振り回されてきた。だが、そのおかげで、PGAツアー自体が成長し、選手たちには、これまで以上に大きな恩恵がもたらされるようになった。その意味では、PGAツアーはLIVゴルフに感謝すべきでもある。そんな予想外の成長も遂げたPGAツアーは、これからはもう揺らぐことなく、世界一のゴルフツアーとして前進し続け、さらに大きく成長していくに違いない。「PGAツアー対LIVゴルフ」が「戦い」だったとするならば、PGAツアーはそれに勝ったと言っていい。だからこそ、勝者は勝者らしく、王者の貫禄と余裕を見せてほしいと思う。（文/舩越園子 ゴルフジャーナリスト）
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