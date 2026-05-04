今日4日(月・祝)は、発達する低気圧の影響で、関東など東日本を中心に風が強まっています。午後は東北で台風並みの暴風のおそれがあるため、交通機関への影響に警戒が必要です。

関東など東日本で強い風が吹き荒れる

今日4日(月・祝)は、日本海にある前線を伴った低気圧が発達しながら北日本付近に進む見込みです。このため全国的に風が強く、特に、関東など東日本を中心に交通機関に影響が出るほどの強い風が吹いています。





【午前10時までの最大瞬間風速】・千葉市28.5m/s・御殿場(静岡)26.9m/s・小田原市26.1m/s(5月1位:統計開始2008年)・静岡空港24.7m/s(5月1位:統計開始2009年)・羽田空港24.7m/s・横浜市24.7m/sなどとなっています。関東など東日本では、日中いっぱいは風に向かって歩けないくらいの強い風が吹くでしょう。また、気圧の谷や湿った空気の影響に加え、日中は内陸を中心に30℃くらいまで上がる予想のため、夕方にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。落雷や竜巻などの突風、晴れていても急に降る強い雨に注意して下さい。

4日午後は東北で台風並みの暴風に警戒 北海道は季節外れの雪に注意

4日午後は、東北を中心に台風並みの暴風に警戒が必要です。予想される最大瞬間風速は、東北の日本海側・東北の太平洋側ともに30メートルとなっています。



4日午前11時現在、青森県と宮城県に「暴風警報」発表中です。交通機関への影響などに警戒が必要です。



また、北海道の上空1500メートル付近にはマイナス6℃以下と4月上旬並みの季節外れの寒気が流れ込む見込みです。北海道のオホーツク海側では湿った雪が降り、平地でも積もるおそれがあります。



4日12時から5日12時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

北海道の日本海側北部15センチ

オホーツク海側北部 20センチ

オホーツク海側南部 15センチ

となっています。車の運転は冬装備を万全にし、最新の気象情報、交通情報をこまめに確認してください。

非常に強い風とは?

非常に強い風とは、平均風速が20m/s以上30m/s未満の風を表しています。時速だと、およそ70km〜110kmで、高速道路の自動車並みの速さです。これは、何かにつかまっていないと立っていられないような風で、車は通常の速さで運転するのが困難になります。このような風が吹くと、屋根瓦や看板が落下したり、飛散したりする恐れもあります。(なお、瞬間風速は平均風速の1.5倍程度になることが多く、時には3倍以上になることもあります。)



飛来物によって負傷する可能性がありますので、屋外での活動は警戒が必要です。非常に強い風が予想される場合には、植木鉢など飛ばされやすい物は屋内にしまいましょう。