ウブロ史上初！サファイアクリスタルにダイヤモンドをセッティングした新作が登場
ウブロは、人気モデルのビッグ・バンに複雑なファンシーカットダイヤモンドを精緻に組み合わせたフラグメントモチーフを起用した新作モデル「スピリット オブ ビッグ・バン インパクト」を発表した。
【画像】サファイアクリスタルにダイヤモンドを直接セッティングした、ウブロの新作モデル（写真6点）
2016年に発表された「ビッグ・バン インパクト バン」とともに、時計デザインに新しい風を吹かせた「フラグメントモチーフ」。ダイナミックな視覚的インパクトを特徴とするこのセッティングが、今作を通して再定義された。
本作では「ダイヤモンドをサファイアクリスタルに直接セッティングする」という、硬度の高い素材のサファイアクリスタルに対し、カッティング、加工、そして固定するというブランド初の偉業を達成。歳月をかけて素材を深く理解し、それに見合う技術力をつけてきたウブロの進化が垣間見える。
なお、本モデルは42mmとなっており、クールでまとまりのある「オールブラックセラミック」、澱みのない水色が美しい「サファイアクリスタル＆オスミウム」、そして「ダイヤモンドセットサファイアクリスタル」の3モデルで展開される。
【画像】サファイアクリスタルにダイヤモンドを直接セッティングした、ウブロの新作モデル（写真6点）
2016年に発表された「ビッグ・バン インパクト バン」とともに、時計デザインに新しい風を吹かせた「フラグメントモチーフ」。ダイナミックな視覚的インパクトを特徴とするこのセッティングが、今作を通して再定義された。
なお、本モデルは42mmとなっており、クールでまとまりのある「オールブラックセラミック」、澱みのない水色が美しい「サファイアクリスタル＆オスミウム」、そして「ダイヤモンドセットサファイアクリスタル」の3モデルで展開される。