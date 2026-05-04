どら焼きにコロッケを挟む時代　話題の「どらコロ」を食べてみた

先日の「ニコニコ超会議2026」（幕張メッセ／4月25・26日開催）に出店し、話題を集めた「どらコロ」。コロッケブランド「神戸コロッケ」が手がける、どら焼きの皮でコロッケをサンドした異色の一品です。

そんな話題の商品が、「神戸コロッケ」全11店舗にて販売中。4月27日から約1か月間は、ニコニコ超会議2026で販売された特別パッケージ仕様となっているそうです。パッケージはともかく、どら焼き×コロッケという組み合わせは未知の味。購入して食べてみました。

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■ どら焼きって甘い物以外も挟んでいいんだ……品川駅で「どらコロ」購入

どら焼きの定番といえばあんこですが、チョコやカスタードなどを挟んで売られることがあります。少し前には「進化系どら焼き」なるワードも流行り、丸ごとのフルーツや生クリームを挟むなどしたものを見かけることも。

が、コロッケを挟むというのは少なくとも筆者は見たことがありません。どら焼きって甘い物以外も挟んでいいんだ。

往年の主題歌では「こんなこといいなできたらいいな」と歌っていますが、その「こんなこと」には「どら焼きにコロッケを挟む」も含まれていたということでしょうか。

どこかの誰かの夢を叶えてくれるどら焼き（コロッケ？）、さっそく食べてみました。

筆者が足を運んだのは品川駅構内の「エキュート品川」内にある店舗。夕方5時頃でした。目立つところに看板が出ており、訪れたときには残り個数は少なめ。かなりの人気ぶりがうかがえました。

商品は「ミンチカツ」「とうもろこしクリーム」「黒毛和牛ビーフ」の3種類。価格はいずれも429円（税込）です。今回は「黒毛和牛ビーフ」を選びました。

ちなみに、購入時のパッケージは「通常版」。ニコニコ超会議仕様として話題になった、神戸コロッケ公式キャラクター「にゃお吉」の顔を前面に押し出した「特別版」ではありませんでした。

終了次第、通常パッケージへ切り替わることが発表されていたので、筆者は少し出遅れたのか、それともタイミングが悪かったのか。ちょっと残念。

■ 皮の甘さとコロッケの塩気がマッチ！小腹満たしや朝ごはんにもピッタリ

中身のビジュアルは店頭にあったイメージ写真の通り。ふっくらと膨らむどら焼きの皮にコロッケが1つ挟まっています。サイズは手のひらより少し小さいくらい。どら焼きというより、コロッケバーガーです。

ひとくち食べてみると、思った通り、美味しい！

子どものころに塩キャラメルを口にして以来、一番好きな味が「甘じょっぱい」になっている筆者。ひと目見た瞬間から「これはうまい」と踏んでいましたが、思っていた通りでした。

ふかふかのどら焼き皮としっとりしたコロッケの相性がとてもいい。食感的にコロッケとあんこは近いからか、どら焼きと馴染みの薄い「甘じょっぱ」も違和感なく受け入れられます。

あとまずコロッケが美味しい。ひき肉の存在感が強めで、肉の食感をしっかり味わえます。食べごたえ十分。

日頃スーパーの安い合いびき肉で「イモ7、肉3」くらいの雑魚コロッケを作っている人間としては、コロッケの質の高さに転げそうになりました。これが本当のコロッケか。

そして皮をめくるとコロッケにはうっすらソースがかかっています。

このソースもほんのり甘いのですが、どら焼きの皮とはまた違ったベクトルの甘さ。そのため皮の甘さとコロッケの塩気を上手くまとめていて、両者を違和感なく舌の上に馴染ませてくれます。美味しすぎて胃袋が四次元になりそうです。

「どらコロ」はどら焼き要素が強めではありますが、ボリューム的にも味的にもお菓子というよりはお惣菜。小腹満たしや朝ごはんなんかにちょうどいいでしょう。

「どらコロ」は間違いなく「甘じょっぱ」好きには刺さる味。「マックグリドル」とか「ワッフルチキン」などが好きな人なら、一度食べてみる価値はあります。

夢を叶えるのに必要なのは、ふしぎなポッケではなく、神戸コロッケだったようです。

―販売店舗― 【宮城県】エスパル仙台店 【埼玉県】エキュート大宮店、新越谷ヴァリエ店 【千葉県】東武百貨店 船橋店 【東京都】グランスタ東京店、エキュート品川店、ルミネ新宿店、東京ドームシティ ラクーア店、エキュート上野店 【兵庫県】アントレマルシェ新神戸店、元町本店

＜参考・引用＞

神戸コロッケ・「どらコロ」が特別パッケージで登場！11店舗で期間限定販売（プレスリリース）

（ヨシクラミク）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026050402.html