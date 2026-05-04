“フリー転身”岩田絵里奈アナ、衝撃衣装「スッケスケですよ」 『スッキリ』で共演の加藤浩次も驚き「局アナの時とは衣装が違いますね」
3月末に日本テレビを退社したフリーアナウンサーの岩田絵里奈（30）が、2日放送のTBS系バラエティー『人生最高レストラン』（毎週土曜 後11：30）に出演。局アナ時代とは異なる衣装をMCの加藤浩次にツッコまれた。
【写真】「スッケスケですよ」岩田絵里奈アナ、“衝撃衣装”で加藤浩次と2ショット
日本テレビ系情報番組『スッキリ』で共演していた加藤と岩田。加藤は、袖が透けた衣装で登場した岩田を見て「あら〜やっぱり！局アナの時とは衣装が違いますね」と皮肉たっぷりに第1声。岩田も「はい、違います。きょうはおめかしして」と返すと、加藤も「スタイリストにかけるお金が全然変わりましたか」と丁々発止のやり取り。
岩田アナも負けじと「もう好感度は捨てて…、着たい服を着ています」とはっきり言うと、共演した島崎和歌子も「スッケスケですよ」とツッコミ。
加藤は「なーんでそんなにおしゃれになっちゃってるの？アナウンサー時代はダザかったのにな！」とイジり続けると、岩田は「ひどい！本当にひどい、それ！」と息の合った掛け合いで、スタジオを盛り上げた。
【写真】「スッケスケですよ」岩田絵里奈アナ、“衝撃衣装”で加藤浩次と2ショット
日本テレビ系情報番組『スッキリ』で共演していた加藤と岩田。加藤は、袖が透けた衣装で登場した岩田を見て「あら〜やっぱり！局アナの時とは衣装が違いますね」と皮肉たっぷりに第1声。岩田も「はい、違います。きょうはおめかしして」と返すと、加藤も「スタイリストにかけるお金が全然変わりましたか」と丁々発止のやり取り。
岩田アナも負けじと「もう好感度は捨てて…、着たい服を着ています」とはっきり言うと、共演した島崎和歌子も「スッケスケですよ」とツッコミ。
加藤は「なーんでそんなにおしゃれになっちゃってるの？アナウンサー時代はダザかったのにな！」とイジり続けると、岩田は「ひどい！本当にひどい、それ！」と息の合った掛け合いで、スタジオを盛り上げた。