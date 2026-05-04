5月3日、高知競馬場で行われた7R・黒潮皐月賞（3歳・ダ1400m）は、岡村卓弥騎乗の1番人気、カツテナイオイシサ（牡3・高知・雑賀正光）が勝利した。ハナ差の2着にクスダマ（牡3・高知・雑賀正光）、3着に2番人気のサンフラワームーン（牝3・高知・打越勇児）が入った。勝ちタイムは1:28.0（不良）。

レース序盤、先行のサンフラワームーンにクスダマ、ベルベットアノらが続いて、カツテナイオイシサは中団で進行。3コーナー過ぎでサンフラワームーンを躱したクスダマが先頭に立つと、一気にポジションを上げたカツテナイオイシサが2頭に迫りつつ迎えた最後の直線。カツテナイオイシサが気迫の追い上げで迫り、ゴール前は激しい接戦に。結果はクスダマをハナ差で捉えたカツテナイオイシサに軍配。内田玄祥オーナー所有、雑賀正光厩舎所属馬でのワンツーフィニッシュとなった。

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「日々精進して頑張る」

1着 カツテナイオイシサ

岡村卓弥騎手

「今日こんな馬場だったんですけど、本当に最後は馬が根性出して交わしにいってくれました。僕も最後必死だったのでゴールした瞬間どっちが勝ったか分からなかったですが、永森さんが「おめでとう」と言ってくれて、勝ったんだと思いました。馬が元気良すぎて早くレース来てくれないかなってずっと思ってて、やっとレースを迎えれて、勝つことができてホッとしています。（3歳重賞全制覇について）言ったからには絶対とらないといけないなと思ってますし、馬は万全なんで、あとは僕がしっかり乗るだけなので、日々精進して頑張っていきたいです」

カツテナイオイシサ 7戦6勝

（牡3・高知・雑賀正光）

父：ヴァンセンヌ

母：カネトシコンサイス

母父：SmartyJones

馬主：内田玄祥

生産者：YMホースレーシング

【全着順】

1着 カツテナイオイシサ

2着 クスダマ

3着 サンフラワームーン

4着 カントリービクター

5着 トサノデイジー

6着 ソックス

7着 ベルベットアノ

8着 バーニングホット

9着 シシランマン

10着 ジョウショーボビー

11着 フランジパーヌ

12着 アピールパワー