青木マッチョ、新たに“愛車”購入を報告「なつさんとお揃いです」 新車価格300万円超の人気モデル
お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョ（30）が18日、自身のインスタグラムを更新。新たに“愛車”を購入したことを報告した。
【写真】新車価格300万円超…青木マッチョが購入した“愛車”の全貌
マッチョは「ハーレーのファットボーイを買いました」と報告。「なつさんとお揃いです」と続け、お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつ（45）と2人乗りしている写真を投稿した。
またマッチョのYouTubeチャンネル「孤独のマッチョ」では、安藤とツーリングに出かける様子を投稿している。
青木が購入したハーレーダビッドソン『ファットボーイ』は、ハーレーダビッドソンの最も伝統的なシルエットの1つを踏襲した人気モデル。2026年モデルの新車のメーカー希望小売価格は327万5800円となっている。
【写真】新車価格300万円超…青木マッチョが購入した“愛車”の全貌
マッチョは「ハーレーのファットボーイを買いました」と報告。「なつさんとお揃いです」と続け、お笑いコンビ・メイプル超合金の安藤なつ（45）と2人乗りしている写真を投稿した。
またマッチョのYouTubeチャンネル「孤独のマッチョ」では、安藤とツーリングに出かける様子を投稿している。
青木が購入したハーレーダビッドソン『ファットボーイ』は、ハーレーダビッドソンの最も伝統的なシルエットの1つを踏襲した人気モデル。2026年モデルの新車のメーカー希望小売価格は327万5800円となっている。