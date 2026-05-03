お笑いタレント・有吉弘行（51）が3日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、母が亡くなったことを報告した。

有吉は「私事なんですけど、母が亡くなってしまいましてね」と切り出す。「急な話ではないんですけど、3カ月ぐらい前からちょっとお医者さんから言われてまして。覚悟もあった上でしたから。83歳ということで」と説明。

「親父のお葬式は忙しかったので参加できなかったんですけど、今回は時間が合いましたので。本当に身内だけ、俺の家族と弟のところの家族だけでした。ありがたいことに事務所の社長とついてくれているマネジャーさん、3人だけ来てくださって。あとは丁重にお断りというか、報告もしてないものですから」

また「太田プロのメンバーだけお花を送ってくださったりして」といい「やっぱりお笑いコンビがいると、なかなかお葬式の花が笑えるもんでね。マシンガンズから」というと、お笑い芸人・松崎克俊は「ふさわしくないですね!」と笑う。有吉が「ダチョウ倶楽部。野呂佳代」と続けると、「タイムマシーン3号」山本浩司は「（野呂は）本名ですから、一緒にしないでください!」とツッコミを入れていた。