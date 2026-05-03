２歳の雄のアシカも初ステージ

静岡県沼津市の水族館「伊豆・三津シーパラダイス（シーパラ）」のステージショーで、イルカトレーナーとカリフォルニアアシカの“新人”が３日にデビューする。

初めてステージに上がるのは、昨年１２月に入社した青島寿奈さん（２０）と２歳のスカッシュ（雄）。

青島さんは富士市出身で、幼稚園児の時に訪れた同館でイルカの大ファンになり、「シーパラでトレーナーになる」と決意。静岡市内の専門学校で２年間海洋生物の飼育などを学び、今年３月に卒業した。

「働くのはシーパラしかない」との熱意もあって、卒業前から学業との掛け持ちでアルバイトとして入社し、飼育を手伝ってきた。

あこがれのトレーナーとしては、３月から大先輩のバンドウイルカのエツ（雌、１８歳）と練習を開始。現在は「時々、エツに合図が違うと知らん顔をされる」と苦笑いしながらも、ほぼ演目をマスターしている。

スカッシュは２０２４年９月に、高知市の水族館からやって来た。マイペースで元気が取りえだといい、少し怖がりな面もあるが一生懸命、演目を覚えて倒立など２０以上のパフォーマンスを習得しているという。

大型連休中、ショーは連日満員となる。初めてとなる観客の前でのステージに青島さんは「今から緊張してます。でも自信はあります」と気合を入れていた。