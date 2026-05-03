お笑い芸人の東野幸治が２日深夜放送の指原莉乃と若槻千夏がＭＣを務める「指原千夏」（フジテレビ系）に出演し、娘の職業を明かした。

「芸人になっていなかったとしたら、何をしていたと思いますか？」と問われた東野は「東大を卒業したい。スーパーエリートサラリーマンになりたい」と回答した。その理由として「ホンマの東大のど真ん中の賢い、入試で１番〜１０番以内に入った人はもっと違う人生を歩んでいると思う」と説明した。

東野が「子供に勉強しなさいって言う？」と質問すると若槻は「言うというか言えないです。自分がやってなかったから」と答えた。指原が東野に「お子さんめちゃめちゃ頭いいですよね？」と問いかけると東野は「そんなことないよ」と否定しつつ「今、海外で働いてるから。芸風からすると嫌味でしょ？学校の先生やってる、高校で。高校の生物の先生」と明かした。それは聞いた指原と若槻は驚きの声を上げた。

過去には娘が芸能人になりたいと言ったこともあったが「水商売やし、俺も『アカンで。エエ学校の学費払えん。レギュラー番組なくなるかも分らんから、公立高校に友達と別れて行かなアカンで』とか言って。芸能界というのを刷り込ましているから、もう芸能界に一切興味ないという感じに育った」と話した。