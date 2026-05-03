《新作》衣替えまだの人ーーッ！！【3COINS】オシャレなロゴ入り！「圧縮袋」が優秀

衣替えするたびに、つい増えてしまった衣類の収納スペースに困ることも。そんなお悩みを解決する「圧縮袋」が【3COINS（スリーコインズ）】に登場しました。おしゃれなロゴ入りのシンプルなデザインながら、簡単に圧縮できる仕様のよう。便利さも相まって、一度使ったら手放せなくなるかも。今回は快適さを叶えてくれそうな新作アイテムをご紹介します。

まとめて効率よく時短できる！「衣類圧縮袋」

中央にさりげなくロゴをあしらったおしゃれなこちら。バルブに向かって巻くか掃除機を使うことで簡単に圧縮できるようです。最大5枚の衣類をまとめて圧縮できる便利仕様で、時短にもなりそう。袋はクリアで中身が判別しやすく、探す手間も省けそうです。価格は\330（税込）。ホコリを避けたい時にぜひ使ってみて。

出し入れしやすいつくりの「収納用圧縮袋2枚セット：M」

衣類以外の圧縮にはこちらがおすすめ。同じくロゴをあしらったシンプルかつおしゃれなデザインです。バルブに向かって手で巻くか掃除機使用で、こちらも圧縮が可能。袋の口部分は広く作られ、中身を出し入れしやすくなっています。2枚セットで\330（税込）というお得感も魅力的です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino