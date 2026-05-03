ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベイマックス」のアートがオシャレに映える「ナップサック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ナップサック」ベイマックス

© Disney

価格：3,990円（税込）

サイズ：約35×41cm

重さ：約180g

持ち手の立ち上がり寸法：約10cm

肩紐：調節可

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ベイマックス」デザインのナップサック。

ブラックベースに「ベイマックス」のワンポイントが映えるデザインでとってもおしゃれ！

荷物の出し入れがスムーズな巾着式の開閉口になっているのもポイントです。

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外側には中身が見える便利なメッシュポケット付き。

メッシュポケットの内側には、ビビッドなカラーで「ベイマックス」のアートがあしらわれ、「サンフランソーキョー」のロゴや、リュックを背負っている「ベイマックス」の愛らしい姿にも癒やされます☆

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ファスナー下には「ベイマックス」のお顔とロゴがずらりと並んでいます。

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裏面は無地のシンプルなデザインに。

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また、肩紐の長さ調節が可能で、身体にしっかりフィット。

約180gと軽量なので、長時間の持ち歩きも快適です。

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上部には持ち手も付いているので、トート使いも可能。

生地は、軽くて扱いやすいポリエステル素材が採用されています。

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開閉は巾着式で、中にオープンポケットが1つ、外にファスナー付きメッシュポケットが1つ付いています。

普段使いはもちろん、レジャーやスポーツなど、様々なシーンで大活躍間違いなしのディズニー雑貨。

「ベイマックス」のアートがオシャレに映える「ナップサック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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