メッシュポケットからのぞくベイマックスの姿がかわいい！ベルメゾン ディズニー「ナップサック」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベイマックス」のアートがオシャレに映える「ナップサック」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ナップサック」ベイマックス
© Disney
価格：3,990円（税込）
サイズ：約35×41cm
重さ：約180g
持ち手の立ち上がり寸法：約10cm
肩紐：調節可
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「ベイマックス」デザインのナップサック。
ブラックベースに「ベイマックス」のワンポイントが映えるデザインでとってもおしゃれ！
荷物の出し入れがスムーズな巾着式の開閉口になっているのもポイントです。
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外側には中身が見える便利なメッシュポケット付き。
メッシュポケットの内側には、ビビッドなカラーで「ベイマックス」のアートがあしらわれ、「サンフランソーキョー」のロゴや、リュックを背負っている「ベイマックス」の愛らしい姿にも癒やされます☆
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ファスナー下には「ベイマックス」のお顔とロゴがずらりと並んでいます。
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裏面は無地のシンプルなデザインに。
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また、肩紐の長さ調節が可能で、身体にしっかりフィット。
約180gと軽量なので、長時間の持ち歩きも快適です。
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上部には持ち手も付いているので、トート使いも可能。
生地は、軽くて扱いやすいポリエステル素材が採用されています。
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開閉は巾着式で、中にオープンポケットが1つ、外にファスナー付きメッシュポケットが1つ付いています。
普段使いはもちろん、レジャーやスポーツなど、様々なシーンで大活躍間違いなしのディズニー雑貨。
「ベイマックス」のアートがオシャレに映える「ナップサック」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
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