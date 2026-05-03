「ミスマガのアソビバ！春のおうちデート！」よりまるやそらさん

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講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！春のおうちデート！」、「週刊！ハロプロ写真館」、「ミスマガOG×週末のヨフカシ」、「Pick Up Girls!」のグラビアを公開した。

「ミスマガのアソビバ！春のおうちデート！」には、まるやそらさんが登場。また「週刊！ハロプロ写真館」ではJuice=Juiceの林仁愛さんが“ゴシック＆ロリータ”をテーマとしたグラビアを披露している。

そのほか「ミスマガOG×週末のヨフカシ」では大島璃乃さんが夜景の見えるホテルでロマンチックなデートを繰り広げ、「Pick Up Girls!」ではタグラン南さんが人生初水着を披露している。

「週刊！ハロプロ写真館」より林仁愛さん

「ミスマガOG×週末のヨフカシ」より大島璃乃さん

「Pick Up Girls!」よりタグラン南さん

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