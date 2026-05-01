リーグ・アン 25/26の第32節 ナントとマルセイユの試合が、5月2日22:00にスタッド・ラ・ボージョワールにて行われた。

ナントはイグナティウス・ガナゴ（FW）、レミ・カベッラ（MF）、マティス・アブリン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマルセイユはピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、ハメド・トラオレ（MF）、クインテン・ティンバー（MF）らが先発に名を連ねた。

26分、ナントが選手交代を行う。デイベル・マチャド（DF）に代わりマチュー・アカパンディエ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

46分、マルセイユは同時に2人を交代。クインテン・ティンバー（MF）、ピエールエメリク・オーバメヤン（FW）に代わりイゴール・パイシャオン（FW）、アンジェ・ラゴ（FW）がピッチに入る。

50分に試合が動く。ナントのマティス・アブリン（FW）のアシストからイグナティウス・ガナゴ（FW）がゴールを決めてナントが先制。

さらに54分ナントが追加点。イグナティウス・ガナゴ（FW）のアシストからレミ・カベッラ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

さらに58分ナントが追加点。モハメド・カバ（MF）のアシストからマティス・アブリン（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ナントが3-0で勝利した。

なお、ナントは17分にマティス・アブリン（FW）に、またマルセイユは31分にクインテン・ティンバー（MF）、49分にアンジェ・ラゴ（FW）、81分にファクンド・メディナ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-03 00:00:22 更新