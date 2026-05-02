ソフトバンク、ロッテ、ＭＬＢで活躍した井口資仁さんが２日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。メジャー流のゴージャスな移動を明かす一幕があった。

今回は「プロ野球選手が目指す憧れの場所メジャーリーグの真実！」と題して、元メジャーリーガーが集結し、ＭＬＢ特有の習慣などを明かした。ホワイトソックスとフィリーズでワールドシリーズを計２回制覇するなど活躍した井口さんは「メジャーの普通の球団は球場からバスで飛行機まで行きますよね。でも、ホワイトソックスは自家用車でプライベートジェットが飛ぶところまで行くんです」とシカゴ時代の移動について話し始めた。

「まずは駐車場に車を置くんですけど、帰ってきた時にプライベートジェットが着いた時には車を全部、滑走路に並べておいてくれるんです」と明かすと「しかも、暗くなってくると、全部、エンジンかけてライトもつけておいてくれるんで。ズラッと高級車が並んでるんです。自分で飛行機から車に荷物を入れて、滑走路を少し走ってから帰っていくんです」と豪華すぎる移動を振り返っていた。