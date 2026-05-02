「ツインズ３−７ブルージェイズ」（１日、ミネソタ）

ブルージェイズの岡本和真内野手はメジャー移籍後初となる２打席連続アーチをマークするなど３打数２安打３打点、初の３得点で勝利に貢献。直近４試合で３度の決勝打と状態を上げてきている。

同点に追いつかれた直後の四回だった。先頭出迎えた第２打席、カウント３−１からの浮いたスライダーを完璧に捉えた。美しい放物線を描いて左翼席に飛び込む勝ち越し弾。ベンチでホームランジャケットを着せられ笑みを浮かべていたが、これで終わらなかった。

続く五回、１死からゲレーロが四球で出塁。直後の初球だった。内角低めのスプリットを完璧に捉えると、打球は左翼席に弾丸ライナーで飛び込んでいった。

２打席連発に敵地は騒然となり、悠然とダイヤモンドを一周してホームにかえってくるとゲレーロとお辞儀ポーズ。初めて１試合２度目のホームランジャケットを着込み、白い歯をこぼした。さらにここまでの６本はすべてソロ本塁打だったが、初めて走者を置いた状況での一発だ。

３打席連発がかかった七回の第４打席は勝負がフルカウントにもつれ込んだ中、冷静に四球を選んだ。その後、ピアンゴのタイムリーでメジャー移籍後最多の３得点をマークした。九回の第５打席は左中間へ大飛球を放つも、フェンス手前２メートルで失速。惜しくも１試合３発はならなかった。

試合後、グラウンドインタビューに臨んだ岡本は「毎日、練習を重ねて。コーチの方と話しをしながらやれている。結果が出て良かった」と語った。スプリットを捉えた２本目は「本当に反応でうまく打てたと思います」と振り返り、「自分のパフォーマンスを出せるように頑張って行きたいと思います」と力を込めた。

４月はメジャーの壁にぶち当たって月間打率・２００と低迷したが、下旬に２試合連続の決勝タイムリーを放つなど要所で価値ある働きを見せていた岡本。ここ４試合で３度の決勝打と移籍１年目ながらしっかりとチームに貢献している。

ブルージェイズは再び借金を２に戻した。打線には負傷離脱していたスプリンガーも４月末から戻ってきており、昨季のア・リーグ王者が上昇気流に乗っていきそうだ。