100均の変な形のおたまが超優秀！「これ以外使えない」欲しい機能が全部入りのキッチングッズ
商品情報
商品名：先がつかない立つ目盛り付お玉
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480698755
これが100円なら即買い替える！ダイソーで見つけた高機能お玉
今回ご紹介するのは、ダイソーのキッチングッズ売り場で購入したこちらのお玉。ぱっと見はよくあるお玉にも見えるのですが、とっても高機能なアイテムなんです！
その名も『先がつかない立つ目盛り付お玉』。お値段は110円（税込）です。
まずはこのすくう部分に注目！内側に5、15、30、50mlの目盛りが付いているので、計量カップや計量スプーンいらず。
調味料をお鍋やフライパンの上で計量して、そのまま投入できるんです！
次の特徴がその上に見える汁切り穴。少し傾けるだけで具材を残したまま汁だけを切れるので、湯豆腐や煮物などの取り分けに便利です。
そして気になるのがこの底の部分。お玉といえばつるんっと丸いイメージですが、一部が平らになっている変な形をしているんです。
そのため、このようにお玉自体が自立するという仕組み！置き場所に困る調理中のちょっと置きの際に大活躍しますよ。
最近定番のあの機能だって搭載！
最近のお玉では定番となった、先が付かないように横置きができるスタンド機能も搭載。110円（税込）商品とは思えないほど、とにかく高機能なキッチングッズなんです。
素材は軽くて丈夫なナイロン製。耐熱温度が210℃なので、炒め物から煮込み料理まで安心して使用できます。
また商品タグをよく見ると「MADE IN JAPAN」の文字が！毎日口にする料理に使うものだからこそ、日本製というのはうれしいですね。
今回はダイソーで購入した『先がつかない立つ目盛り付お玉』をご紹介しました。今までにあまりなかった自立するタイプ。自立してくれることで狭いキッチンでも、一時置きしやすいのがポイントです。
また多機能なので洗い物を最小限に抑えることができます。とてもおすすめな商品なので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。