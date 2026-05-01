坂と愛犬の写真を撮りたいのに…。思わず笑顔になってしまうこと間違いなしの『可愛すぎる勘違い』が話題になっているのです。

飼い主さんへの愛情が溢れた光景は記事執筆時点で166万回を超えて表示されており、7.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『坂で犬の写真を撮りたいだけなのに…』思っていたのと違う"可愛すぎる勘違いと表情"】

写真を撮りたいのに、犬が…

Xアカウント『@104ssk』に投稿されたのは、コーギー「サスケ」くんのお姿。

この日も飼い主さんとお出かけを楽しんでいたというサスケくん。飼い主さんが坂の風景とサスケくんのお姿を写真に撮ろうとした結果…うまくいかなかったのだといいます。

思わず笑顔になる『可愛すぎる勘違い』に反響

その理由は…写真を撮るために飼い主さんがしゃがむと、撫でてもらえると勘違いしてサスケくんが駆け寄ってきてしまうから。

投稿されたお写真の半分以上は、サスケくんのニコニコ笑顔で埋め尽くされており、その一連の出来事が手に取るように伝わってくるほど。

『愛されワンコ』という表現がぴったりな、思わず笑顔になってしまうサスケくんのお姿は多くのユーザーをほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「でも撫でちゃうｗ」「可愛すぎる」「うちの子もそうでした」「天使」「純粋でおちゃめで愛に溢れたかわいい犬」「かわいい」「とても良い」などの絶賛コメントが寄せられています。

フラッフィーコーギーの男の子

サスケくんは、2025年9月に虹の橋のふもとへと旅立ったフラッフィーコーギーの男の子。飼い主さんは、サスケくんと過ごした大切で尊い日常の記録を日々投稿され続けているのだといいます。

とにかく甘えん坊さんで撫でられるのが大好きだったというサスケくんは、飼い主さんがしゃがむとどこからかやってきて『へへっ、撫でていいよ』とばかりに無防備なお姿を見せてくれていたのだそう。

無邪気でお茶目なサスケくんと飼い主さんの記録は、日々多くのユーザーにフラッフィーコーギーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@104ssk」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。