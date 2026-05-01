4月30日、都内で行われた「ミンティア リフレッシュビート」のPR発表会に、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と安藤なつ（45）が登場した。

【映像】体を使ったゲームを体験する「メイプル超合金」

日常の“ちょっとしたストレス”を「ミンティア」でリフレッシュする爽快感を、体を使ったゲームなどで体験できるというこのイベント。



トークセッションでは、カズレーザーが“ちょっとしたストレス”について明かした。

カズレーザー「“調べよう”と思ってスマホを開くんだけど、その時にパッと出てきたやつで『あ！これ気になるな』と思ってリンク踏んで行ったら『あれ？結局何でスマホいじっているんだっけ？』って」

安藤「検索しようとしたものが無くなると終わりだよね」



カズレーザー「誰もこれを教えてくれないから、ずっと謎が謎のまま。しかも二度と思い出せない。ChatGPTに聞きたい、『俺、何を検索しようとしてたんだっけ？』って。どう答えてくれるんだろう？あいつ優しいから『ああ、いい悩みですね』って、答えはくれないくせに態度だけは優しいから、あいつ」

（『ABEMA Morning』より）