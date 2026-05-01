◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

ダブル世界戦の公式記者会見が３０日、都内で行われた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥は、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位・中谷潤人との防衛戦へ向け「まだまだ井上尚弥だ、というところを証明していきたい」と貫禄を漂わせた。史上初の日本人同士の４団体統一タイトルマッチとなる世紀の一戦は注目度も高く、興行を手がける大橋ジムの大橋秀行会長（６１）がファイトマネーについて「２人とも（自身）過去最高額」と明言。文字通り、史上最高の対決となった。

両雄の視線がぶつかることは、一度もなかった。最強挑戦者を迎え撃つ最強王者・尚弥は、この一戦で証明したいものを問われ、表情を変えることなく答えた。「まだまだ井上尚弥だ、そういったところを証明していきたいと思います」。前人未到の記録を打ち立ててきた３３歳は、同じく３２戦全勝の戦績を引っさげて駆け上がってきた２８歳との勝負論に、断固として反証する決意を示した。

日本人同士の４団体統一タイトルマッチは史上初。歴代最多となる４団体統一王座６度の防衛を重ねてきた尚弥は、中谷を「とてもクレバーで、真面目で、ボクシングにすごくひたむきに向き合っている印象」と評した上で「こちらもそういう姿勢で臨まないといけない」と自らに言い聞かせるように語った。決戦まで２日。「どういったことであろうが、自分がしっかりと勝つ。それだけを考えている」と心境を明かした。

日本ボクシング史上最大の一戦は興行規模も異次元だ。会見後、興行を主催する大橋会長が取材に応じ「ファイトマネーは巨額です。金額はちょっと言えないけど、もちろん、２人とも（自身）過去最高額だと思います。井上拓真も過去最高額です」と明かした。

尚弥は２５年に４度の防衛戦を戦った。ファイトマネーは非公表だが、米メディア「スポルティコ」が１月に発表した２５年のアスリート長者番付では、サラリー（年俸、賞金など）が約７１億円などと報じられた。２年前の東京ドームでのルイス・ネリ（メキシコ）戦の報酬は、ファイトマネー以外を含めて１０億円超とされる。関係者によると、昨年１２月のサウジアラビア・リヤドでのアラン・ピカソ（メキシコ）戦が日本人最高額だという。今回は“サウジマネー”を超え、数十億円規模になるとみられる。元ＷＢＡ・ＷＢＣ世界ミニマム級王者の大橋会長も「自分の頃とは全然違う。本当に夢のある世界になっている」と目尻を下げた。

「ＴＨＥ ＤＡＹ やがて、伝説と呼ばれる日。」と銘打たれた一戦。尚弥は「５月２日の試合に向けて、人生を懸けてここまでやってきた。闘う姿をしっかりと目に焼き付けて欲しい」と言葉に力を込めた。東京ドームに詰めかける５万５０００人が、伝説の証人となる。（勝田 成紀）

◆ファイトマネーの史上最高額 ２０１５年５月２日、米ラスベガスのＭＧＭグランド・ガーデン・アリーナで行われたＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界ウエルター級王座統一戦でマニー・パッキャオ（フィリピン）に勝利したフロイド・メイウェザー（米国）の約２億１０００万ドル（当時約２５２億円）が史上最高額とされる。当時、４７戦全勝（２６ＫＯ）のＷＢＡ＆ＷＢＣ同級王者メイウェザーが、６階級制覇を果たしたＷＢＯ同級王者パッキャオを３―０の判定で下した。この試合の入場料収入は約７０００万ドル（約８４億円）、ＰＰＶ（ペイ・パー・ビュー）の購買件数は約５００万件で収益は約４億ドル（約４８０億円）とされ、パッキャオのファイトマネーは約１億５０００万ドル（約１８０億円）と伝えられた。

◆３２戦全勝同士の無敗対決となる井上尚弥と中谷潤人の世紀の一戦。日本プロボクシング界の歴史を紡いできた歴代世界王者１０人がスポーツ報知の取材に応じ、両者の対戦を大予想した。１日には都内で前日計量が行われ、２日の興行はＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）」で独占生配信される。