ザ・メープルマニアの新作メープルソルティナッツクッキーが期間限定登場♡

東京土産として人気の「ザ・メープルマニア」から、春夏にぴったりの期間限定スイーツ「メープルソルティナッツクッキー」が登場♡メープルのやさしい甘さとナッツの香ばしさ、そしてほんのり効いた塩味が絶妙に重なり合う贅沢な味わいが魅力です。ティータイムはもちろん、ゴールデンウィークや帰省のお土産にもおすすめの一品。その美味しさの秘密や定番商品もあわせてご紹介します♪

期間限定の贅沢クッキー登場

2026年4月25日（土）より発売される「メープルソルティナッツクッキー」は、9枚入・1,350円（税込）。

メープルシュガーに加え、ヘーゼルナッツやアーモンドプラリネを練り込んだクッキーに、バニラ風味のチョコをサンドした贅沢な一品です。

上品な甘さの中にほどよい塩味がアクセントとなり、軽やかな後味がこれからの季節にぴったり。期間限定商品につき、無くなり次第終了となりますので早めのチェックがおすすめです。

販売はグランスタ東京店、京王新宿店、メープルスタンドルミネ北千住店のほか、羽田空港などの催事店舗でも展開されます。

※チョコレートコーチングを使用。

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定番人気のメープルスイーツ

「ザ・メープルマニア」には、定番人気の商品も充実しています。

『メープルバタークッキー』は9枚入1,188円、18枚入2,376円、32枚入4,212円（税込）。

メープルシュガーを練り込んだサクサク生地にバター風味のチョコをサンドした人気No.1商品で、JR東日本おみやげグランプリ2023総合グランプリ受賞の実力派です。

※チョコレートコーチングを使用

『メープルフィナンシェ』は6個入1,300円、12個入2,600円（税込）。外はカリッと中はしっとり、メープルの香りが広がるリッチな味わい。

さらにグランスタ東京限定の『メープルクッキー詰合せ缶』は14枚入2,500円（税込）メープルバタークッキー7枚とメープルチーズクッキー7枚がセットになった特別感のある一品です。

※消費税切り捨て表記。

心くすぐるブランドストーリー

「ザ・メープルマニア」は、古き良きアメリカを舞台にした世界観が魅力。メープル坊やの遊び心あふれるストーリーが、お菓子ひとつひとつに込められています。

どこか懐かしく、心がほっとする甘い香りは、子どもの頃のワクワクした気持ちを思い出させてくれるはず。日常の中に小さな幸せを届けてくれる、そんなブランドです。

甘じょっぱい幸せを楽しんで♡

メープルの甘さとナッツの香ばしさ、そしてほんのり塩味が織りなす「メープルソルティナッツクッキー」は、この季節だけの特別な味わい。

東京土産としてはもちろん、自分へのご褒美やギフトにもぴったりです♡

定番商品とあわせて楽しめば、より一層メープルの魅力を感じられるはず。期間限定のこの機会に、ぜひチェックしてみてください♪