上半身の着ぶくれを防ぐ♡ 抜け感が生まれる【首元すっきりトップス】コーデ特集

お気に入りのトップスを着ても、上半身がなんだか重たく見えてしまうことも……。そこで今回は、デコルテの抜け感や胸元のデザインで着ぶくれを回避する「すっきり見えコーデ」をご紹介！コーデのお悩みを魅力に変える着こなしテクを、最後までチェックして♡

お悩みアンサーコーデ見本 コンプレックス→魅力へスイッチ！ コンプレックスを魅力へと変えるためのコーデ術をご紹介！着たいけど避けていた服も、似あわないと思って敬遠していたコーデも、得意だと思えるコツ、教えます♡

Q. 胸が大きくて着ぶくれしちゃう...... A. 胸元にアクセントのある服や、首元スッキリが◎ どうしても上半身にボリュームが生まれがちだからこそ、抜け感を意識したいところ。あえて、デコルテを出してみたり、胸元に空間＋あしらいのある服でメリハリをつけると◎

Cordinate 胸元のレース素材で軽やかな印象を作れる 深めのVが自然に作れるジャケットは上半身をスッキリと見せてくれる優秀アイテム。 レースつきテーラードジャケット 14,300円／rienda（バロックジャパンリミテッド）Tシャツ 8,600円／emis（HANA SHOWROOM）ベルトデザインミニスカート 7,700円／idem（アンティローザ）バラモチーフつきバレッタ 770円／WEGO バッグ 13,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate デコルテあきの抜け感＋ボタンで視線を散らして スクエアネックでシャープな印象に。白ベースのガーリーな花柄トップスも、大きめボタンのあしらいでグッと引き締まる。 花柄トップス 17,380円、同パンツ 21,780円／ともにSISTER JANE （ザ ウォール ショールーム）左耳につけたイヤリング 4,400円／Matil da rose、リング 13,200円／Q-pot. （ともに805showroom）

Check! 【COCO DEAL】レースフリルトップス Vネックかつ、縦に入るフリルでめくらまし。 レースフリルトップス 9,900円／COCO DEAL（ココ ディール）

Check! 【Rirandture】ツイードニットジャケット やや深めのUネック。フレアーでメリハリが生まれる。 ツイードニットジャケット 18,700円 ／リランドチュール 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／三浦理奈、金川紗耶（ともに本誌専属）

金川紗耶

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海