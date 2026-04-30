椎名林檎、最新アルバム『禁じ手』の限定アナログ盤を8月リリース
椎名林檎の最新アルバム『禁じ手』が、高音質マスターからカッティングされた重量盤 30cmLP 2枚組としてアナログ盤リリースされる。発売は8月26日、初回生産限定盤となる。
同アルバムは、自作曲封印という“禁じ手”を繰り出してタイトルに掲げた作品だ。他アーティスト作品への客演／他プロデューサーとの共作楽曲のみ収録したアルバムは、伊澤一葉、ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄ(millennium parade)、加藤ミリヤとの既発曲に加え、新たに向井秀徳、BIGYUKI、三宅純、伊秩弘将との共作も実現した全11曲を収録。
なお2013年発表作品『浮き名』(コラボレーションベストアルバム)の系譜を継ぐ本作は、前作同様、日本が誇る巨匠・宇野亞喜良により描き下ろされたアートワークも見どころ。
■アナログ『禁じ手』
2026年8月26日(水)発売
【初回生産限定盤】UPJH-20091/2 \5,500(税込)
重量盤(180g × 2枚組)
▼収録内容
Side-A：至宝 苦渋
Side-B：芒に月 覚め醒め Ｗ●ＲＫ
Side-C：SI・GE・KI ２〇４５ 秘め初め
Side-D：松に鶴 愛楽 憂世
※生産限定商品につき、確実に入手されるためには6月5日(金)までのご予約をお勧めいたします。
※ご予約方法は店舗によって異なります。お近くのレコード店、オンラインショップにてご確認ください。
■＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞
3月17日(火) 大阪・ザ・シンフォニーホール
open18:00 / start19:00
3月18日(水) 大阪・ザ・シンフォニーホール
open18:00 / start19:00
3月24日(火) 広島・呉信⽤⾦庫ホール
open18:00 / start19:00
3月25日(水) 広島・呉信⽤⾦庫ホール
open18:00 / start19:00
4月01日(水) 東京・すみだトリフォニーホール
open18:00 / start19:00
4月02日(木) 東京・すみだトリフォニーホール
open18:00 / start19:00
4月09日(木) 福岡・アクロス福岡シンフォニーホール
open18:00 / start19:00
4月10日(金) 福岡・アクロス福岡シンフォニーホール
open18:00 / start19:00
4月18日(土) 山形・やまぎん県⺠ホール
open18:00 / start19:00
4月19日(日) 山形・やまぎん県⺠ホール
open17:30 / start18:30
4月25日(土) 兵庫・神⼾国際会館 こくさいホール
open18:00 / start19:00
4月26日(日) 兵庫・神⼾国際会館 こくさいホール
open17:30 / start18:30
4月30日(木) 東京・すみだトリフォニーホール
open18:00 / start19:00
5月01日(金) 東京・すみだトリフォニーホール
open18:00 / start19:00
5月19日(火) 静岡・アクトシティ浜松
open18:00 / start19:00
5月20日(水) 静岡・アクトシティ浜松
open18:00 / start19:00
5月27日(水) 群馬・⾼崎芸術劇場
open18:00 / start19:00
5月28日(木) 群馬・⾼崎芸術劇場
open18:00 / start19:00
特設サイト：https://tour.kronekodow.com/totaikai_reiwa8/
■映画『マジカル・シークレット・ツアー』
2026年6月19日(金)全国公開
配給：アスミック・エース
出演：有村架純
黒木 華 ／ 南 沙良
塩野瑛久 青木 柚 ／ 斎藤 工
監督：天野千尋
脚本：天野千尋 熊谷まどか 音楽：侘美秀俊
主題歌：「ありあまる富」椎名林檎 (EMI Records / UNIVERSAL MUSIC)
製作幹事：murmur ⽇本映画放送
企画：カラーバード 制作プロダクション：エピスコープ
配給：アスミック・エース
公式サイト：https://magicalsecrettour.asmik-ace.co.jp
公式X：@magical_0619
公式Instagram：@magicalsecrettour_movie
Ⓒ2026「マジカル・シークレット・ツアー」製作委員会
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