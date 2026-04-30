椎名林檎の最新アルバム『禁じ手』が、高音質マスターからカッティングされた重量盤 30cmLP 2枚組としてアナログ盤リリースされる。発売は8月26日、初回生産限定盤となる。

同アルバムは、自作曲封印という“禁じ手”を繰り出してタイトルに掲げた作品だ。他アーティスト作品への客演／他プロデューサーとの共作楽曲のみ収録したアルバムは、伊澤一葉、ꉈꀧ꒒꒒ꁄꍈꍈꀧ꒦ꉈ ꉣꅔꎡꅔꁕꁄ(millennium parade)、加藤ミリヤとの既発曲に加え、新たに向井秀徳、BIGYUKI、三宅純、伊秩弘将との共作も実現した全11曲を収録。

なお2013年発表作品『浮き名』(コラボレーションベストアルバム)の系譜を継ぐ本作は、前作同様、日本が誇る巨匠・宇野亞喜良により描き下ろされたアートワークも見どころ。

■アナログ『禁じ手』

2026年8月26日(水)発売

【初回生産限定盤】UPJH-20091/2 \5,500(税込)

重量盤(180g × 2枚組)

▼収録内容

Side-A：至宝 苦渋

Side-B：芒に月 覚め醒め Ｗ●ＲＫ

Side-C：SI・GE・KI ２〇４５ 秘め初め

Side-D：松に鶴 愛楽 憂世

※生産限定商品につき、確実に入手されるためには6月5日(金)までのご予約をお勧めいたします。

※ご予約方法は店舗によって異なります。お近くのレコード店、オンラインショップにてご確認ください。

■＜椎名林檎 党大会 令和八年列島巡回＞

3月17日(火) 大阪・ザ・シンフォニーホール

open18:00 / start19:00

3月18日(水) 大阪・ザ・シンフォニーホール

open18:00 / start19:00

3月24日(火) 広島・呉信⽤⾦庫ホール

open18:00 / start19:00

3月25日(水) 広島・呉信⽤⾦庫ホール

open18:00 / start19:00

4月01日(水) 東京・すみだトリフォニーホール

open18:00 / start19:00

4月02日(木) 東京・すみだトリフォニーホール

open18:00 / start19:00

4月09日(木) 福岡・アクロス福岡シンフォニーホール

open18:00 / start19:00

4月10日(金) 福岡・アクロス福岡シンフォニーホール

open18:00 / start19:00

4月18日(土) 山形・やまぎん県⺠ホール

open18:00 / start19:00

4月19日(日) 山形・やまぎん県⺠ホール

open17:30 / start18:30

4月25日(土) 兵庫・神⼾国際会館 こくさいホール

open18:00 / start19:00

4月26日(日) 兵庫・神⼾国際会館 こくさいホール

open17:30 / start18:30

4月30日(木) 東京・すみだトリフォニーホール

open18:00 / start19:00

5月01日(金) 東京・すみだトリフォニーホール

open18:00 / start19:00

5月19日(火) 静岡・アクトシティ浜松

open18:00 / start19:00

5月20日(水) 静岡・アクトシティ浜松

open18:00 / start19:00

5月27日(水) 群馬・⾼崎芸術劇場

open18:00 / start19:00

5月28日(木) 群馬・⾼崎芸術劇場

open18:00 / start19:00

特設サイト：https://tour.kronekodow.com/totaikai_reiwa8/

■映画『マジカル・シークレット・ツアー』

2026年6月19日(金)全国公開

配給：アスミック・エース

出演：有村架純

黒木 華 ／ 南 沙良

塩野瑛久 青木 柚 ／ 斎藤 工

監督：天野千尋

脚本：天野千尋 熊谷まどか 音楽：侘美秀俊

主題歌：「ありあまる富」椎名林檎 (EMI Records / UNIVERSAL MUSIC)

製作幹事：murmur ⽇本映画放送

企画：カラーバード 制作プロダクション：エピスコープ

配給：アスミック・エース

公式サイト：https://magicalsecrettour.asmik-ace.co.jp

公式X：@magical_0619

公式Instagram：@magicalsecrettour_movie

Ⓒ2026「マジカル・シークレット・ツアー」製作委員会