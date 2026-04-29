自然と将来を考えちゃう。男性が「結婚したい」と思う女性の共通点
付き合うだけでは物足りない。男性に“彼女と人生を歩みたい”と思わせる女性には、どんな共通点があるのでしょうか？そこで今回は、男性がリアルに「結婚したい」と思う女性の共通点を紹介します。
“自立”している
経済的・精神的に自立している女性は、男性にとって安心感のある存在です。仕事や生活を自分の力でこなし、決断力や責任感がある女性には「彼女となら一緒に将来を築ける」と感じる男性は少なくありません。逆に依存体質な女性には、結婚後の負担を想像してしまい、「結婚はできない」と感じられてしまうでしょう。
“リスペクト”できる
どんなに愛情があっても、相手の考えや努力を尊重できなければ、関係は長続きしません。男性は、日常の中で「自分を立ててくれる」「応援してくれる」女性に安心感を抱き、信頼が深まります。その積み重ねが“リスペクト”へと変わり、やがて「結婚したい」と感じるようになるのです。
“自分磨き”を楽しんでいる
美容や健康、キャリア、趣味など、常に前向きに自分を高めようとする女性は男性の目に魅力的に映ります。そんな女性のそばにいることで、男性自身も良い影響を受け、「彼女となら一緒に成長し合える関係を築けそう」と結婚を想像しやすくなるのです。
男性から「結婚したい」と思われる女性になるには、特別な何かよりも日々の姿勢が大切。自立・尊重・向上心という３つの要素を意識して、彼にとって“手放したくない存在”をめざしてくださいね。
🌼今だけ？ 将来まで考えている？ 男性の「本気度」を確かめるポイント