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脳科学者が読み解くトランプ大統領の支持急落の背景「インフルエンサー的なノリ」と大統領の責任の乖離

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「トランプさんの人気は、ここから「急落」するのか？ ソーシャルメディアの使い方から見える「構造的リスク」。」を公開した。動画内で茂木氏は、トランプ大統領の支持率低下の背景にある、SNSでのインフルエンサー的な振る舞いとアメリカ国民の現実との乖離について、独自の見解を語っている。



茂木氏は動画の冒頭で、トランプ氏の支持率が就任以来最低を記録している現状に触れ、その背景を探る。特に注目したのは、トランプ氏自身のSNS「Truth Social」やホワイトハウスの公式アカウントでの発信内容だ。茂木氏は、自身をキリストになぞらえた画像の投稿や、「Two Kings」「Bee Keeper（養蜂家）」といったおふざけに見える投稿、さらには顔写真入りパスポートの発行計画といった行動を挙げ、「YouTuber的なノリでやっている」と指摘した。



インフルエンサーとしての発信手法は一定のエンターテインメント性を持つ一方で、国家元首としての役割とは相反する部分があると茂木氏は語る。国民は日々の生活費の高騰や、他国との紛争といった厳しい現実に直面している。ミスター・ビーストやHIKAKINなどの人気インフルエンサーは、そうした日常の苦労を忘れさせるエンタメを提供しているが、大統領の役割はそれとは異なる。「生活の実態からちょっと宙に浮いている」インフルエンサーのノリでは、国民の苦難を引き受けるべき大統領の立場との間にズレが生じてしまうと推察を展開した。



歴代のアメリカ大統領が、国民のリアリティに寄り添い「大統領らしさ」を保ってきたことにも言及。過去の選挙戦ではSNSを駆使して絶大な支持を集めたトランプ氏だが、茂木氏は現在の状況について「そういうものと接続しなくなったら、それはアメリカ大統領ではない」と分析する。時代を席巻したコミュニケーション戦略が、皮肉にも今、自身の足元を揺るがす構造的リスクに転じている実態を浮き彫りにした。