ヒルトン東京お台場のアフタヌーンティーで堪能する初夏のマンゴー＆メロン時間

初夏のティータイムを華やかに彩る、フルーツ好きにはたまらない特別なアフタヌーンティーが登場♡ヒルトン東京お台場では、旬のマンゴーとみずみずしいメロンを主役にした贅沢な「マンゴー・メロンアフタヌーンティー」を期間限定で開催します。見た目にも涼やかで心ときめくスイーツやセイボリーが揃い、優雅で特別な時間を演出。初夏のひとときを、上質な空間でゆったりと楽しんでみませんか♪

旬フルーツ彩る華やかスイーツ

スイーツは全9種類と充実のラインナップ。爽やかな「杏仁メロン」やピリッとしたアクセントが新鮮な「マンゴー生姜ゼリー」、軽やかな口どけの「メロンムースメレンゲ包み」「マンゴームースメレンゲ包み」など、初夏にぴったりの味わいが揃います。

さらに「メロンショートケーキ」「マンゴーショートケーキ」、濃厚な「チーズムースとメロン」、香ばしい「キャラメルバナナパウンドケーキ」、見た目も可憐な「花かごシュークリーム」など、王道から個性派までバランスよく楽しめるのが魅力です。

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食べ放題も楽しめる充実内容

セイボリーは全3種。「パイ生地のミルフィーユピザマンゴーのグリル」「小海老とマンゴーのマリネオリエンタル風」「チーズフライイチゴのコンポート添え」と、フルーツの甘みと塩味の絶妙なバランスが楽しめます。

さらにテーブルサービスとして、プレーンスコーンとマンゴースコーンの2種、そしてサンドイッチ4種が食べ放題で提供。

ビーフパストラミのバゲットサンドや、生ハム×クリームチーズのメロンサンドなど、軽食も満足感たっぷりです。

気になる開催情報と料金

「マンゴー・メロンアフタヌーンティー」は2026年5月18日（月）～6月30日（火）まで開催。

場所は2F「グリロジーバー&グリル」、時間は平日15:30～17:30（120分制）、土日祝15:30～17:00（90分制）です。

料金は7,800円（税込・サービス料込）。小学生2,000円、幼児（4～6歳）1,500円で利用可能（サンドイッチ・スコーン食べ放題、ソフトドリンク飲み放題付）。

全18種類のメニューが揃い、満足度の高い内容となっています。

初夏のご褒美に特別なティータイムを

旬のマンゴーとメロンを贅沢に味わえる今回のアフタヌーンティーは、見た目の美しさと味わいのバランスが魅力♡

スイーツもセイボリーも充実し、食べ放題の軽食まで楽しめる贅沢な内容は、自分へのご褒美や大切な人とのひとときにぴったりです。

初夏だけの特別な時間を、心地よいホテル空間でゆったり堪能してみてください♪