一緒に「ちゃ〜しばいてこ！」日常を彩る、秋好きクリエイター『愁子 / SHUKO』をご紹介します。

一緒に「ちゃ〜しばいてこ！」日常を彩る、秋好きクリエイター『愁子 / SHUKO』

今週のピックアップ

『パル - 愁子 (Official Video)』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

愁子さん：「簡単に言うと、ゲーム配信や歌、実写コンテンツなど、かなり幅広く活動している二次元と三次元のハイブリッド配信者みたいな感じでやらせていただいています『愁子』です」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

愁子さん：「メインのきっかけは『RIOT MUSIC』という事務所からデビューさせていただいたことです。ただ、どうしても『働きたくない』という思いがあって、社会に出るよりインターネットにいた方がすごく呼吸しやすいなと気づき、活動を始めました。事務所の方とのご縁がうまく重なり合ったおかげで始められたと思っています」

――おすすめの動画は何ですか？

愁子さん：「『パル』というオリジナル曲のミュージックビデオです。ちょうど事務所から独立するタイミングで投稿したものなんですが、当時の心境に重なる部分もあり、デビューする前ぐらいから長期間準備していたものなので、思い入れがあります。部分的に歌詞を書くことにも挑戦し、映像に関しても手がボロボロになるくらいいっぱい演奏して撮影したので、ポップだけどロックで少し切ないサウンドが好きな方にぜひ聴いてほしいです。

歌詞を書く経験がなかったので、作曲家の方が作ってくださった枠組みに沿って書くのが難しかったです。自分の伝えたいメッセージを込めつつ、曲の流れに沿うように両立させて考えるのが大変でしたが、完成したものを見ると『この歌詞を書けて良かったな』と自分でも満足できる仕上がりになりました」

パル - 愁子 (Official Video)

https://www.youtube.com/watch?v=nB2A5zFZH4Q



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

愁子さん：「実写の旅Vlogやダンスショートなど幅広く活動しているので、どれか一つは皆さんの好きなコンテンツが見つかるかなと思っています。ガジェット通信の読者さんに刺さりそうだなと思うのは、『Euro Truck Simulator 2』というヨーロッパで荷物を運ぶだけのゲーム配信です。チルで落ち着いた感じで車載動画を見ているような気持ちで見られると思うので、落ち着いたものがお好きな方は、ぜひチャンネルへ遊びに来ていただけると嬉しいです」

ゲーム配信から歌、実写コンテンツまで、二次元と三次元の枠を超えた幅広い活動で私たちの日常を彩る『愁子 / SHUKO』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『愁子 / SHUKO』

https://www.youtube.com/@SHUKO_YT

Xアカウント『愁子 / SHUKO』

https://x.com/shuko_x

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島