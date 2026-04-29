新江ノ島水族館に行ってきた！ 世界初の展示や幻想的なクラゲファンタジーホールにイルカショーなど見どころ満載

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【日帰り旅行祭N2026】駅チカ海チカ水族館！新江ノ島水族館に行こう【VOICEROID旅行】』という暮瀬さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

日帰り旅行祭N 2026参加作品です。 当日2時間寝坊したので、急ぎ足で見学することになったYO！

神奈川県藤沢市にある新江ノ島水族館へ江ノ電で訪れた投稿者の暮瀬さん。各鉄道会社の乗車券とセットになったお得な入場券もあるので、公共交通機関での来場がおすすめとのことです。

最初はにっこり笑顔のようなエイです。この顔に見える部分は鼻だとか。

金ピカの魚マツカサウオや、地球外生命体みたいな赤クラゲ、おでこに脂肪を蓄えたコブダイなどを見て回ります。

湘南港の海中を再現した水槽もありました。タイヤやロープなどを利用して魚たちは生活しているそうです。

この魚は「ウッカリカサゴ」。長年カサゴだと思われうっかり見落とされていたので、この和名になったのだとか。

続いては、海中気分が味わえて好きだというトンネル水槽。

その次は、新江ノ島水族館が世界ではじめて繁殖飼育したという「シラス」の繁殖展示を見ます。

衝撃や擦れに弱く、すくって移動できないため、数ヶ月間同じ水槽で育てる必要があるとのこと。そのため、水槽の掃除にも高度な技術が求められるのだとか。

こちらも世界初のもので、深海の環境を再現した水槽です。

口も胃も腸も無いという動物サツマハオリムシがいました。硫化水素を取り込み、共生する化学合成細菌の作り出すエネルギーで生きているそうです。

深海といえば、新江ノ島水族館には「しんかい2000」がありました。操縦席が宇宙船のコックピットのようです。

続いてクラゲファンタジーホールの様子です。

真ん中の球体も水槽で、中にはクラゲがいます。

様々なクラゲがいるのですが、それぞれとても綺麗です。

印象深かったのはその説明。例えばアカクラゲに付いた説明は、

優雅にたなびくこの美しい触手になら、巻き付かれてみたいとさえ、ふと思えてしまいませんか？

これに暮瀬さんは「うーむ、これはクラゲ好きの犯行」。

クリサオラ・プロカミアでは、

雲のようにふんわりと包み込まれたら、気持ち良さそうに見える美しい口腕

でした。

クラゲファンタジーホールでは3Dプロジェクションマッピングショーも開催。

太平洋エリアの水槽なども見たら、お待ちかねのイルカショー。

イルカたちの素晴らしいジャンプを楽しんだ暮瀬さん。しかし午後のショーは西日がとてもまぶしいので、サングラスやサンバイザーがある方がいいと感じたそうです。

お土産にメダルを購入。販売機は2台あり、それぞれ入っている種類が少し違います。

ペンギンエリアではちょうどエサやりの時間。エサをくちばしに引っかけてしまったペンギンが飼育員さんに助けられていたのですが、またも引っかけてジャンプで懸命にアピールしています。このペンギンはその後魚を無事に飲み込めたそうです。

ゴマフアザラシを眺めていたら、気が付くと閉館まで残り1時間。

残り時間、タッチプールでウニとネコザメを触りました。

その後は工事中で見つけにくかったカピバラコーナーへやっとの思いで辿り着き、

最後はぐっすり眠っているコツメカワウソを見た暮瀬さんでした。

2時間の寝坊により急ぎ足で回ったという新江ノ島水族館。動画には取り上げた以外の生き物のシーンが多数あります。ゆかりさんとリス化したきりたんのやり取りがテンポも良く楽しいので、興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。情報がギュッと詰まっています。

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