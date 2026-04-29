トッテナムが上田綺世を注視

オランダ1部フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世に対し、プレミアリーグの複数クラブが獲得を検討していることが明らかになった。

上田は現在、欧州で最も注目されるアタッカーの一人として急速に評価を高めている。英メディア「TEAMTALK」は、トッテナムやリーズ・ユナイテッドを含む複数のクラブが今夏の移籍に向けて動向を注視していると報じており、上田が「最も興味深い攻撃の才能」であると伝えている。

今シーズンの上田は、公式戦を通じて計26ゴールを叩き出すなど、驚異的なパフォーマンスを披露している。その高い得点能力はフェイエノールトの原動力となっているだけでなく、トップレベルのスカウト陣の目にも留まっており、「驚異的な26ゴール」を記録したと綴っている。これによりスポットライトを浴びる存在になったと指摘しており、欧州全体でその実力が認められつつある現状を高く評価している。

特に注目されているのは、上田が持つ決定力の高さだ。ゴール前で見せる冷静なフィニッシュは、補強を狙うクラブにとって大きな魅力となっている。「ゴール前での冷徹な強み」について言及している。また、関心を示すトッテナムは現在降格圏に沈んでおり、「残留圏から勝ち点２差」であると伝えている。今後のリーグ戦の結果が、移籍交渉の行方に大きな影響を与える可能性があるとも報じた。

日本代表としても38キャップを数え、16得点を挙げている上田は、国際舞台においてもその存在感を証明し続けている。これまでの実績は、プレミアリーグのクラブにとっても魅力的な判断材料となっているようだ。「Ｗ杯で輝く準備ができている」と言及している。また、今後開催される大会でのさらなる飛躍が、上田の市場価値を一層押し上げることになると予測している。

上田については「評価は上がり続けている」と指摘している。そのため、フェイエノールト側もエースの慰留に苦労する可能性がある。日本人ストライカーを巡る今夏の移籍市場での争奪戦から、今後も目が離せない。（FOOTBALL ZONE編集部）