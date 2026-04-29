横浜みなとみらいで、家族そろって楽しめる、春の訪れを祝う本場ドイツの熱気がやってきます。横浜赤レンガ倉庫では、「ヨコハマフリューリングスフェスト2026」が5月10日(日)まで開催されます。12回目を迎える今年は「Fun & Fam」をテーマに、小さな子供連れのファミリーでも心地よく過ごせるコンテンツがさらに充実し、GWを120%楽しめます。本場ドイツのビールやグルメはもちろん、海を望む絶好のロケーションでのデイキャンプや、夜景と楽しむ野外シアターなど、ゴールデンウィークの思い出作りにぴったりのこのイベント。さらに今年は、廃食油を航空燃料（SAF）に変える注目のエコプロジェクトも実施。ただ楽しいだけではない、次世代型の春祭りの全貌をご紹介します。

みなとみらいに春到来！「ヨコハマフリューリングスフェスト2026」の魅力

ドイツの春祭りを再現した「フリューリングスフェスト」は、毎年多くの来場者で賑わう横浜のゴールデンウィークの風物詩です。入場無料で楽しめる会場には、特設テントや多彩なブースが立ち並び、みなとみらいの海風を感じながら開放的な時間を過ごすことができます。今年はテーマに「Fun & Fam」を掲げ、世代を超えてそれぞれのペースで心地よく過ごせる空間へと進化しました。

2026年4月24日〜5月10日の期間中は、メイン会場の大型テント内でドイツ楽団「ヴォーホー＆カレンダーバンド」による生演奏が1日に複数回行われ、会場のボルテージは最高潮に。歌って踊って「プロースト（乾杯）」の熱気を体験すれば、まるで本場ドイツにいるかのような非日常感を味わえます。

ドイツ楽団 演奏の様子

手軽に本格アウトドア！デイキャンプと充実のファミリーコンテンツ

今回の注目ポイントは、みなとみらいの絶景を背景に楽しめる「本格派デイキャンプ」です。エリアを拡大した特設スペースには、BBQセットやキャンピングカーが登場。アウトドアブランド「コールマン」のアイテムも用意され、手ぶらで本格的なキャンプ飯を堪能できます。都会の真ん中で手軽にアウトドア気分を満喫できるのは、このイベントならではの贅沢です。

デイキャンプ、BBQのイメージ

また、子供向けのコンテンツも例年以上にパワーアップ。

「茅ヶ崎ふれあい動物園」による動物とのふれあい体験や、次世代鬼ごっこ「LAZER ZONE」、万華鏡やジェルキャンドルを作れるワークショップなど、1日中遊べるアクティビティが目白押しです。また、お子様でも安心して遊ぶことができる、バンジートランポリン、エアータイムラン、ボールプールなどのふわふわの遊具も用意されます。（4月25日〜5月10日、800円〜※アトラクションにより異なります）

小さな子供連れに嬉しい「ファミリーシート」も用意されており、親子でシェアしやすいファミリー向けメニューとともに、安心してイベントを楽しむことができます。

ふわふわ 茅ヶ崎ふれあい動物園 イメージ

5月2日(土)〜5月6日(水・祝)までの5日間は、夜空の下で映画を鑑賞できる野外シアター「SEASIDE CINEMA」も開催。みなとみらいの夜景とともに、ご家族で特別な夜をお過ごしいただけます。

SEASIDE CINEMA（イメージ）

日本初上陸ビールも！本場ドイツの味覚と音楽に酔いしれる

ビール党の方にとって見逃せないのが、10店舗以上が集結するドイツビールのラインナップです。日本初上陸となる「MAISEL＆FRIENDS URBAN IPA」や「CAMBA サマーキス2026」、世界最古のケルシュと言われる「Sünner ズュンナーケルシュ」など、ここでしか味わえないレアなビールが多数登場します。神奈川県の地ビールも豊富に揃っており、飲み比べを楽しむのもおすすめです。

グルメも充実しており、ドイツの春の風物詩である白アスパラガス「シュパーゲル」を使った限定メニューや、定番の自家製シュニッツェル、ボリューム満点のグリルソーセージなど、ビールとの相性抜群の一品が揃います。

たくさんのビールも味わえます

美味しいだけじゃない！廃油が航空燃料（SAF）に生まれ変わる「Fry to Fly Project」

今回のイベントで注目したのは、会場内で行われているSDGsの取り組み、とりわけ「Fry to Fly Project」への協力です。これは、イベントで出た廃食用油を回収し、持続可能な航空燃料（SAF：Sustainable Aviation Fuel）の製造に役立てるという画期的なプロジェクト。従来の航空燃料に比べてCO2排出量を約80%削減できる次世代の燃料として、航空業界で世界的に導入が急がれているSAFですが、その原料の一部が私たちが楽しんだお祭りの裏側から生まれるというのは非常に興味深い試みです。

交通や旅行を愛する私たちにとって、移動に伴う環境負荷の軽減は大きな課題です。横浜みなとみらいでビールやソーセージを満喫した結果として出た廃油が、ゆくゆくは空の旅を支えるエネルギーに生まれ変わるかもしれないと考えると、イベントへの参加がいっそう意義深いものに感じられます。他にも、プラカップのセルフ洗浄による資源循環や、横浜市内の太陽光発電設備を活用した再エネの地産地消など、これからのイベントのあり方を提示する「ちょっとかっこいい、無理をしない」サステナブルな仕掛けが随所に散りばめられています。

・期間：2026年4月24日（金）〜5月10日（日） 計17日間、※雨天決行、荒天時は休業することがあります

・会場：横浜赤レンガ倉庫イベント広場・赤レンガパーク（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1）

・営業時間：11:00〜21:00（L.O. 20:30）

※4月24日（金）のみ17:00〜、コンテンツにより開催日時が異なります。

・入場料：無料、飲食・物販・アトラクション代等は別途

食べて、遊んで、環境にも貢献できる新しいスタイルの春祭り。今年のゴールデンウィークは、ご家族や友人と一緒に横浜赤レンガ倉庫へおでかけしてみてはいかがでしょうか？

（画像：横浜赤レンガ）

鉄道チャンネル編集部

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