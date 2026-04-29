ドッグランに遊びに来たわんこ。気づくと知らない人にべったりくっついていたようで…？甘え上手なわんこの姿が話題を呼び、投稿は104万回再生を突破。「こんなん可愛すぎ♡」「誘拐注意なくらい懐いてるｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『あのー、飼い主こっちですよ。』ドッグランに遊びに来た犬→知らない人に…甘えまくっている『表情』】

知らない人にべったり♡

TikTokアカウント「natu72_0611」に投稿されたのは、ミニチュアピンシャーの「ナツ」くんがドッグランを訪れたときの一コマ。人が大好きでフレンドリーだというナツくんですが、この日は飼い主さんが目を見張るほど衝撃的な光景が広がっていたそう。

それは「はじめましての人」にべったり甘えるナツくんのお姿…！しゃがんだ足の上に全体重を預け、まったり心地よさそうなナツくん。これには『あのー飼い主こっちですよ？』と、思わず突っ込んでしまうのも頷けます。

寝てる…？甘えモード全開のわんこ

まったく目を開けずリラックスの極み状態のナツくんには『もしかして寝てる…？？』と、疑惑のコメントも寄せられるほど。この日はまさに柔らかな日差しが降り注ぐ「春うらら」といった陽気。さらに包み込まれる手の温もりも相まって睡魔が襲ってきたのかもしれません。

愛犬がはじめましての人にこんなに懐くと、飼い主としてはちょっぴり複雑かもしれませんが『嫉妬より面白いが勝った』と振り返るほど、笑いのツボを刺激したナツくん。

確かにこんなに人懐っこくチャーミングなナツくんを前にすると、みんなメロメロになってしまいますね♡

この投稿には「知らない人？べったりやんｗｗ」「かんわいい♡」「笑っちゃいました！」など、多くのコメントが寄せられています。

目が合ってるのに…！？

知らない人にも甘えちゃうナツくんの、チャーミングな別の一面もご紹介！この日、出先から帰宅した飼い主さん。玄関のドアを開けリビングへとつながる廊下を歩きますが、あたりはシーン…。ナツくんはまったく気が付いていない様子。

そしてリビングのドアを開けたその瞬間、ソファにいるナツくんとばっちり目が合ったといいます。ところが見つめ合ったまま1、2、3…と数秒経過、時が止まったように動かないナツくん…。

飼い主さんも事の成り行きを見守っていると、ふいに電光石火のごとく「おかえり」が始まったそう。嬉しすぎて感情あふれるままに歓迎の舞は続いたのだとか。先ほどの沈黙はなんだったのでしょう…！お茶目なナツくんと一緒なら、毎日が退屈知らずですね。

TikTokアカウント「natu72_0611」には、ナツくんとご家族の賑やかな日々が投稿されています。癒しと笑いをチャージしにぜひ覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「natu72_0611」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております