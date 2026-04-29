巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）がリーグトップタイ４勝目を懸けて２９日の広島戦（東京Ｄ）に先発する。登板前日の２８日は本拠地で最終調整。「粘り強い野球をしてくるイメージ。根負けしないよう自分が粘り強く投げていきたい」と、シーズン初対決になる赤ヘル打線を警戒した。

９連戦の２戦目。前回２２日の中日戦（前橋）は５回１０Ｋ１失点だっただけに「１イニングずつ試合を作れるように考えた上で、長い回を投げられたらベスト」と肩を回した。祝日で多くのファンの来場が予想されるカード。「しっかり期待に応えられるよう頑張ります」と集中力を高めた。

広島育ちの左腕。小学生時代は旧市民球場で、中学時代はマツダスタジアムでプレーした経験もある。「一番身近な球団だったので、楽しみです」と柔らかな表情で対決を心待ちにした。那覇キャンプ中の練習試合ではカープ打線を２回２安打無失点に抑えた。「（特別）誰が、というのはなく、回の先頭打者に気をつけていきたい」。同一リーグとの対戦はこれで一周する。開幕投手に始まり、４登板で３勝１敗の勝率７割５分、防御率１・６６。チームの勝ち頭としてマウンドへ向かう。