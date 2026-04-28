お腹の調子が悪い猫さんに整腸剤を飲ませてあげた飼い主さん。飲み終わった後の猫さんの怒り顔が面白いと動画は10万回以上も再生され、「激おこぷんぷん顔」「普通の時と怒った時の違いがハッキリしている‥」とのコメントが集まっています。

【動画：『薬を飲んだ猫』→次の瞬間、表情が変化して……『衝撃的な光景』に爆笑】

飲み薬を飲むことになった猫さん

Instagramアカウント「Prof. Catsにゃんこ先生」さまに登場した琴音ちゃん。この日、琴音ちゃんはお腹が少しゆるかったので、整腸剤を飲むことになったのだとか。

琴音ちゃんは仰向け姿で飼い主さんに抱かれていたとのこと。これから何をされるか理解しているようで、飼い主さんが口元に錠剤を近づけると、何とも言えない表情をしていたのだそう。

かたくなに口を開けない琴音ちゃん

飼い主さんは、琴音ちゃんに薬を飲ませようと、やさしく声をかけながら口元を触ります。琴音ちゃんは、しっかりと口を閉ざし、薬を飲みたくないと無言でアピールしていたとのこと。

しばらく抵抗していたものの、あきらめたのか、自分から少し口を開いて、薬を飲んだのだそう。飼い主さんは、琴音ちゃんのことをお利口さんだと思ったとのことです。

怒り顔で不満をアピール

納得して飲んだのかと思いきや、飲んだ直後の顔は怒りに満ちていたのだとか。ふつふつと静かに怒りが湧いてきたのかもしれません。飼い主さんをイカ耳の状態でしばらくにらみつけていたのだそう。

表情豊かな琴音ちゃんの姿に、飼い主さんは思わず笑ってしまったよう。上手に飲み薬を飲むことができたので、お腹も機嫌も早く治るといいですね。

飲み薬を飲んだあと、怒り顔で不満を伝える琴音ちゃんの姿は、Instagramで9.6万回以上も再生され、「嫌だったね。今お薬がんばって飲みましたね。偉い偉い」「最後のイカ耳が物語ってますね」「うちの猫も怖い顔しますが、負けました」「ママの優しい声につられて口開けて頑張って飲んだけど怒ってるのがまた可愛い。琴ちゃんお疲れ様でした」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「Prof. Catsにゃんこ先生」さまには、飼い主さん宅で暮らす夢音ちゃんと琴音ちゃんの日々の様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Prof. Catsにゃんこ先生」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。