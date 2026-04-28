異世界なのに堅実すぎる!? 「手に職」で生きる少女の異世界成長譚『異世界に行ったので手に職を持って生き延びます』【書評】

異世界なのに堅実すぎる!? 「手に職」で生きる少女の異世界成長譚『異世界に行ったので手に職を持って生き延びます』【書評】