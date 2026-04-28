堀琴音がFRUITS ZIPPERのライブへ 全身をベビーピンクでまとめて「まつかれ応援モード」は全開！
堀琴音が自身のインスタグラムを更新。7人組アイドルグループFRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）のライブに出かけたことを投稿した。
【写真】全身「ベビーピンク」で統一、応援モード全開の堀琴音（全3枚）
ライブには、推しメン・松本かれんのメンバーカラー「ベビーピンク」にちなんで、同色の公式ユニフォームにキャップを着用。手にはもちろん松本の応援うちわで、準備は完璧だ。そしてメガネをかけた顔をアップにした写真では、右のレンズに「KAREN」の文字がプリントされている。メガネにまでこだわりを発揮して「Zoff×FRUITS ZIPPER まつかれモデルで参戦」したことも記していた。また「クレヨンしんちゃん」とコラボした「ぬいマルチケース」の松本ヴァージョンも「可愛すぎた」と嬉しそうに写真で紹介していた。そして最高のライブを満喫して「幸せすぎた日」と振り返った。投稿を見たファンからは、フル装備の堀に対して「かわいい」とのコメントや、「こっちゃんは奥様って本当なのか」という疑問の声まで寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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