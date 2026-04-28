【音霊魂子 和武装Ver.】 予約期間：4月28日～8月5日 2027年5月 発売予定 価格：28,600円

デザインココは、フィギュア「音霊魂子 和武装Ver.」を2027年5月に発売する。予約期間は8月5日まで。価格は28,600円。

本製品は、viviONが運営するVTuberグループ「あおぎり高校」に所属する「音霊魂子」さんを、「あおぎり高校 POP UP SHOP in TSUTAYA 京都IP書店」で公開された和武装ビジュアルをもとに1/7スケールでフィギュア化したもの。

イメージカラーであるパープルを基調に、風をまとったように広がる羽織や、スカートと甲冑にあしらわれた繊細な銀の装飾が、上品で落ち着いた華やかさを引き立てている。

腰には3本の刀を携え、そのうち一本を抜いて不敵に微笑む表情が印象的で、普段の「ちょっと抜けている彼女」を知っているからこそ、この凛とした姿とのギャップに思わず見入ってしまう。

台座には和柄と金色の装飾を施し、髪飾りや刀の鍔など細部まで丁寧な造形で、どの角度から見ても楽しめるこだわりが詰まった仕上がりとなっている。

「音霊魂子 和武装Ver.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約252mm（台座含む） 素材：PVC、ABS

(C) あおぎり高校 / viviON, inc. 2023

※商品画像は彩色見本を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合がございます。