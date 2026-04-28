お笑いタレントのやす子が２７日深夜放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」に出演。好感度を保つためにこれまで隠していた自宅の“真実”を「炎上するかもしれない…」と言いつつ公開した。

この日は「芸人と好感度の代償ＳＰ」としてぺこぱ・松蔭寺太勇、コットン・きょんとともに登場。「今、私は好感度モンスターになってしまいまして…。テレビが生み出した。私は最初、毒舌でやっていましたよ。気付いたらね、好感度の、のおおおおお…頂点にいました」と自らを評したやす子。「街の中でロケしていると、老若男女、全員声をかけてくれるんですよ。『かわいい〜』とか『良い子だね〜』とか。『はい〜やす子です〜』って、全部反応します。サインも絶対断りませんし、１日３００件ぐらいくる（ＳＮＳの）リプライも全部、いいね押してるんですよ」と、好感度を保つため努力していると話した。

「良い子と思われすぎてるからこそ、去年の年末ぐらいからちょっと毒舌を出すと大炎上するようになってしまったんですよ」「“明るくて良い子”ってレッテルを貼られているのがスゴく苦しいなっていう状況です」と悩みを明かした。

ＳＮＳに投稿する写真も気を付けているといい、殺風景な自身の部屋の写真を紹介し、「実はいつもあるものを取り外してまして。本当はいつもの家はこちらなんですね」と、「うわー出ちゃった！炎上するかもしれない…」と言いつつ、前の写真にはない、約６０万円という絵画が飾られた部屋の写真を見せた。

「これ今まで一回も出したことないんですけど…。実は、こういう数十万円の絵が５〜６枚ありまして」とさらに告白。「全部…『調子に乗ってる』とか思われるんじゃないかってことで、こういうふうにやってる」と炎上を恐れて偽りの写真を投稿してきたと話した。

居酒屋でも絶対に酒は飲まないといい、「誰が見てるか分からないので、必ず、唐揚げとオレンジジュースにしているんですよ…」と告白。「実はめちゃくちゃお酒が好きで…これも出しちゃうか…お家のキッチンにはお酒が結構ありまして」と続いて、日本酒や焼酎、ワイン、シャンパンなどの瓶がズラリと並んだキッチンの写真を公開。千鳥の大悟も「ちゃんと酒飲みのラインナップやね」と正真正銘の酒好きと納得した。

やす子は「これもＳＮＳとかＶＴＲ（撮影）が入る時は全部、引き出しに入れて、一切映ってないように…」と工作していることも明かした。大悟は「『やす子が何、純米吟醸飲んどんねん！』って言うヤツがおるっていうこと？」と驚くと、「います〜。自分で自分を苦しめているという状態ですね」とため息をついていた。