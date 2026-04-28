京都府南丹市の山林に男子児童の遺体が遺棄された事件で、警察はけさ、逮捕した父親を遺体が遺棄された可能性がある場所などに立ち会わせ、捜査の裏付けを進めています。中継です。

私はいま、安達結希さん（当時11）の遺体が見つかった南丹市園部町の山林付近にいます。広く規制線が張られていて周辺には多くの報道陣が駆けつけています。

安達優季容疑者（37）は先月23日から今月13日までの間に、山林などに息子の結希さんの遺体を遺棄した疑いがもたれています。

捜査関係者によりますと、結希さんは先月23日の朝、自宅で朝食を食べたところまでは生存が確認されていますが、安達容疑者は逮捕前の任意の調べに対し、「学校まで送ったあと南丹市のどこかに連れて行って、首をしめつけて殺し、その場に遺棄した」という趣旨の供述をしていたということです。

警察はきょう午前9時過ぎから安達容疑者を伴って、遺体を移動させていた可能性のある場所などを回っていて、自宅近くの公衆トイレや結希さんのかばんが見つかった現場付近など、事件に関係するとみられる場所に立ち寄った様子も確認できました。