【4月28日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
2026年4月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!
4月28日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、人気店監修のこだわりスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。
ローソン2026年4月の新商品スイーツまとめ
いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?
「Uchi Cafe×八天堂 カスタードバナナクレープ」(329円)
「Uchi Cafe×八天堂 カスタードバナナクレープ」(329円)
価格 : 329円
エネルギー : 274kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
八天堂コラボ商品の、濃厚なカスタードの味わいが楽しめるクレープが登場です。 なめらかなカスタードと相性の良いバナナを包み込んだこちら。 一口食べれば、素材の旨みが口いっぱいに広がる贅沢な一品に仕上がっています。
「Uchi Cafe×八天堂 カスタード大福」(225円)
「Uchi Cafe×八天堂 カスタード大福」(225円)
価格 : 225円
エネルギー : 146kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
同じく八天堂コラボ商品の、カスタードムースとカスタードソースが楽しめる大福が登場。もっちりとした餅生地のなかに、2種類のカスタードを贅沢に閉じ込めています。和と洋が絶妙にマッチした、とろけるような口どけを楽しめる一品。
「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード」(192円)
「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード」(192円)
価格 : 192円
エネルギー : 225kcal
※沖縄地域のローソンでは214円とのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
ふわもち生地のなかに、カスタードホイップとカスタードクリームがたっぷり入った、とろけるクリームパンが登場。2種のカスタードが重なり合うリッチな味わいが魅力のスイーツパンです。
「チョコチュロッキー」(160円)
「チョコチュロッキー」(160円)
価格 : 160円
エネルギー : 399kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
手軽に食べられる、スティックタイプのチョコチュロッキーが登場です。チョコの甘みとザクザクとした食感がクセになるこちら。 ワンハンドで楽しめるので、作業の合間やちょっとしたおやつタイムにもぴったり。
「ふんわり蒸しケーキ ミルクティー味」(149円)
「ふんわり蒸しケーキ ミルクティー味」(149円)
価格 : 149円
エネルギー : 345kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
ふんわりしっとりとした食感の、ミルクティー味の蒸しケーキが登場です。 袋を開けた瞬間に広がる紅茶の華やかな香りがポイント。 優しいミルクの甘さと紅茶の風味が溶け合う、上品な味わいの蒸しケーキに仕上がっています。
まとめ
4月28日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×八天堂 カスタードバナナクレープ」や「チョコチュロッキー」、「ふんわり蒸しケーキ ミルクティー味」など、さまざまな商品がラインナップ。 気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?
※画像は公式ホームページより引用
まるいさん まるいさん 武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等 この著者の記事一覧はこちら
4月28日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、人気店監修のこだわりスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。
ローソン2026年4月の新商品スイーツまとめ
いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?
「Uchi Cafe×八天堂 カスタードバナナクレープ」(329円)
価格 : 329円
エネルギー : 274kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
八天堂コラボ商品の、濃厚なカスタードの味わいが楽しめるクレープが登場です。 なめらかなカスタードと相性の良いバナナを包み込んだこちら。 一口食べれば、素材の旨みが口いっぱいに広がる贅沢な一品に仕上がっています。
「Uchi Cafe×八天堂 カスタード大福」(225円)
「Uchi Cafe×八天堂 カスタード大福」(225円)
価格 : 225円
エネルギー : 146kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
同じく八天堂コラボ商品の、カスタードムースとカスタードソースが楽しめる大福が登場。もっちりとした餅生地のなかに、2種類のカスタードを贅沢に閉じ込めています。和と洋が絶妙にマッチした、とろけるような口どけを楽しめる一品。
「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード」(192円)
「クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード」(192円)
価格 : 192円
エネルギー : 225kcal
※沖縄地域のローソンでは214円とのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
ふわもち生地のなかに、カスタードホイップとカスタードクリームがたっぷり入った、とろけるクリームパンが登場。2種のカスタードが重なり合うリッチな味わいが魅力のスイーツパンです。
「チョコチュロッキー」(160円)
「チョコチュロッキー」(160円)
価格 : 160円
エネルギー : 399kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
手軽に食べられる、スティックタイプのチョコチュロッキーが登場です。チョコの甘みとザクザクとした食感がクセになるこちら。 ワンハンドで楽しめるので、作業の合間やちょっとしたおやつタイムにもぴったり。
「ふんわり蒸しケーキ ミルクティー味」(149円)
「ふんわり蒸しケーキ ミルクティー味」(149円)
価格 : 149円
エネルギー : 345kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
ふんわりしっとりとした食感の、ミルクティー味の蒸しケーキが登場です。 袋を開けた瞬間に広がる紅茶の華やかな香りがポイント。 優しいミルクの甘さと紅茶の風味が溶け合う、上品な味わいの蒸しケーキに仕上がっています。
まとめ
4月28日以降に購入できる新商品は、「Uchi Cafe×八天堂 カスタードバナナクレープ」や「チョコチュロッキー」、「ふんわり蒸しケーキ ミルクティー味」など、さまざまな商品がラインナップ。 気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?
※画像は公式ホームページより引用
まるいさん まるいさん 武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等 この著者の記事一覧はこちら