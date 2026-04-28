世界中で愛される絵本のキャラクター・ピーターラビット(TM)の公式ショップ「PETER RABBIT(TM) SHOP＆BAKES」では、2026年4月25日から春のノベルティキャンペーンがスタートした。

【画像】京都・軽井沢店の新商品、清水焼シリーズを見る

■雨や汚れに強いテントクロス素材！軽量サコッシュをプレゼント

雨や汚れに強いテントクロス素材のサコッシュがノベルティに登場


2026年4月25日より、「Peter Rabbit(TM) SHOP＆BAKES 京都・二寧坂店」と「PETER RABBIT(TM) SHOP＆BAKES 軽井沢店」の両店舗では、5000円以上購入した人にオリジナルの「デイタフ・テントクロスポケット付きサコッシュ」をプレゼント。ネイビーの生地に、畑のお野菜を引っこ抜くピーターたちのイラストが白でさらりと描かれた、大人も持ちやすいデザインだ。

テントクロス素材は雨や汚れに強いのが特徴で、急な雨の日も気兼ねなく使える。さらに本体は軽量設計なので、長時間持ち歩いても負担になりにくい。スマホや財布、ハンカチをさっと整理して収納できるので、旅先のサブバッグや、ちょっとしたおでかけにも使い勝手がよさそう。京都・二寧坂店ではテイクアウトと合算もOK。なくなり次第終了なので、お早めに！

■春の新商品は京都の伝統工芸・清水焼シリーズ

春の新商品として登場した清水焼シリーズ。抹茶碗3種と盃3種、職人が一つひとつ手描きで仕上げた特別な器


ノベルティと合わせてチェックしたいのが春の新商品。今回登場したのは、京都の伝統工芸品・清水焼とコラボしたSHOP＆BAKES限定シリーズ。一つひとつ職人の手によって色づけが施された、特別な器だ。

「清水焼 抹茶碗」(各1万9800円)は、全店共通の「花丸紋」と軽井沢店限定の「白樺」、京都・二寧坂店限定の「椿」の3種類展開。サイズは約φ120×H80ミリで、ご飯茶碗よりひとまわり大きいくらい。抹茶を点てるのはもちろん、カフェオレボウルやお茶漬け、朝のヨーグルトボウルとしても活躍しそう。

「清水焼 抹茶碗」(各1万9800円)


「清水焼 盃」(各1万3200円)は全店共通「藤/桜/椿」の3種類。器の内側には、季節を感じる植物のモチーフとともに、ピーターが一つひとつ手描きされている。サイズは約φ90×H40ミリと手のひらにおさまるサイズ感で、冷酒はもちろん、小鉢として使っても。

「清水焼 盃」(各1万3200円)


築100年以上の町家をリノベーションした京都・二寧坂店は、和の趣とピーターラビットの世界観が融合した空間。中庭のイートインスペースでは本格マフィンとコーヒーも味わえる。一方、軽井沢店は淡いピンクの洋館風の店構えで、外壁のりんごとピーターのイラストがフォトスポットになっている。ゴールデンウィークに京都や軽井沢を訪れる予定のある人は、ぜひこの機会に立ち寄ってみて。

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BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne ＆ Co.,2026