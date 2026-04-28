【京都・軽井沢】ピーターラビット(TM)公式ショップで春のノベルティ配布！5000円以上購入で“雨に強いサコッシュ”がもらえる
世界中で愛される絵本のキャラクター・ピーターラビット(TM)の公式ショップ「PETER RABBIT(TM) SHOP＆BAKES」では、2026年4月25日から春のノベルティキャンペーンがスタートした。
【画像】京都・軽井沢店の新商品、清水焼シリーズを見る
■雨や汚れに強いテントクロス素材！軽量サコッシュをプレゼント
2026年4月25日より、「Peter Rabbit(TM) SHOP＆BAKES 京都・二寧坂店」と「PETER RABBIT(TM) SHOP＆BAKES 軽井沢店」の両店舗では、5000円以上購入した人にオリジナルの「デイタフ・テントクロスポケット付きサコッシュ」をプレゼント。ネイビーの生地に、畑のお野菜を引っこ抜くピーターたちのイラストが白でさらりと描かれた、大人も持ちやすいデザインだ。
テントクロス素材は雨や汚れに強いのが特徴で、急な雨の日も気兼ねなく使える。さらに本体は軽量設計なので、長時間持ち歩いても負担になりにくい。スマホや財布、ハンカチをさっと整理して収納できるので、旅先のサブバッグや、ちょっとしたおでかけにも使い勝手がよさそう。京都・二寧坂店ではテイクアウトと合算もOK。なくなり次第終了なので、お早めに！
■春の新商品は京都の伝統工芸・清水焼シリーズ
ノベルティと合わせてチェックしたいのが春の新商品。今回登場したのは、京都の伝統工芸品・清水焼とコラボしたSHOP＆BAKES限定シリーズ。一つひとつ職人の手によって色づけが施された、特別な器だ。
「清水焼 抹茶碗」(各1万9800円)は、全店共通の「花丸紋」と軽井沢店限定の「白樺」、京都・二寧坂店限定の「椿」の3種類展開。サイズは約φ120×H80ミリで、ご飯茶碗よりひとまわり大きいくらい。抹茶を点てるのはもちろん、カフェオレボウルやお茶漬け、朝のヨーグルトボウルとしても活躍しそう。
「清水焼 盃」(各1万3200円)は全店共通「藤/桜/椿」の3種類。器の内側には、季節を感じる植物のモチーフとともに、ピーターが一つひとつ手描きされている。サイズは約φ90×H40ミリと手のひらにおさまるサイズ感で、冷酒はもちろん、小鉢として使っても。
築100年以上の町家をリノベーションした京都・二寧坂店は、和の趣とピーターラビットの世界観が融合した空間。中庭のイートインスペースでは本格マフィンとコーヒーも味わえる。一方、軽井沢店は淡いピンクの洋館風の店構えで、外壁のりんごとピーターのイラストがフォトスポットになっている。ゴールデンウィークに京都や軽井沢を訪れる予定のある人は、ぜひこの機会に立ち寄ってみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne ＆ Co.,2026
【画像】京都・軽井沢店の新商品、清水焼シリーズを見る
■雨や汚れに強いテントクロス素材！軽量サコッシュをプレゼント
2026年4月25日より、「Peter Rabbit(TM) SHOP＆BAKES 京都・二寧坂店」と「PETER RABBIT(TM) SHOP＆BAKES 軽井沢店」の両店舗では、5000円以上購入した人にオリジナルの「デイタフ・テントクロスポケット付きサコッシュ」をプレゼント。ネイビーの生地に、畑のお野菜を引っこ抜くピーターたちのイラストが白でさらりと描かれた、大人も持ちやすいデザインだ。
■春の新商品は京都の伝統工芸・清水焼シリーズ
ノベルティと合わせてチェックしたいのが春の新商品。今回登場したのは、京都の伝統工芸品・清水焼とコラボしたSHOP＆BAKES限定シリーズ。一つひとつ職人の手によって色づけが施された、特別な器だ。
「清水焼 抹茶碗」(各1万9800円)は、全店共通の「花丸紋」と軽井沢店限定の「白樺」、京都・二寧坂店限定の「椿」の3種類展開。サイズは約φ120×H80ミリで、ご飯茶碗よりひとまわり大きいくらい。抹茶を点てるのはもちろん、カフェオレボウルやお茶漬け、朝のヨーグルトボウルとしても活躍しそう。
「清水焼 盃」(各1万3200円)は全店共通「藤/桜/椿」の3種類。器の内側には、季節を感じる植物のモチーフとともに、ピーターが一つひとつ手描きされている。サイズは約φ90×H40ミリと手のひらにおさまるサイズ感で、冷酒はもちろん、小鉢として使っても。
築100年以上の町家をリノベーションした京都・二寧坂店は、和の趣とピーターラビットの世界観が融合した空間。中庭のイートインスペースでは本格マフィンとコーヒーも味わえる。一方、軽井沢店は淡いピンクの洋館風の店構えで、外壁のりんごとピーターのイラストがフォトスポットになっている。ゴールデンウィークに京都や軽井沢を訪れる予定のある人は、ぜひこの機会に立ち寄ってみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne ＆ Co.,2026