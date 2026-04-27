ダンスパフォーマーの森山未來が２７日、兵庫・神戸文化ホールで舞踊公演「ＳＴＩＬＬ ＬＩＦＥ―スティル・ライフ―」（６月２０〜２１日）の取材会に出席した。

同作は、国際的な賞を多数受賞している演出家・振り付け家のアラン＝ルシアン・オイエンが、卓越したパフォーマーである森山とダニエル・プロイエットのために書き下ろしたダンス作品だ。

森山は「演劇性のあるものとして見ることもできるんです。だけど『私たちは、どういうふうにこれから生きていくべきなのか』を問い続けている作品でもある。人と土地、自然の関係を見つめ直すことも提示しています」と話した。

アランとタッグを組んだ理由について「（アランは）物語的な展開を考えながら作品を作っていく。『言葉と体の関係性を考えながらパフォーマンスを作りたいね』ってなった時に『アランがいる』とダニエルから紹介してもらった」と明かした。

ダニエルとは１０年以上前に出会ったという。

「人当たりが良く、キャラ的にラテン系なので人懐っこいんだけど、押しが強いので楽しい人です。ダンサーとしては、本当に美しく日々刺激を受けています」と評した。

横浜公演（横浜赤レンガ倉庫）は、６月１３〜１４日、静岡公演（静岡県コンベンションアーツセンター）は、同月２６日に開催される。