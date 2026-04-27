新加入選手、チーム勝利に貢献！

◇４月24日／2025-26リーグHレギュラーシーズン男子第23節

▢豊田合成記念体育館エントリオ

写真：新加入選手の齋藤

国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグH。V 6を目指す豊田合成ブルーファルコン名古屋は現在リーグ８位の福井永平寺ブルーサンダーと対戦した。

ブルーファルコンの田中大介が先制点を獲得すると出村直嗣、水町孝太郎、小塩豪紀らのベテラン選手も次々と得点を重ね、前半を25-11と大量リードで終えた。後半もブルーファルコンの怒涛の攻撃は続き、新加入選手の齋藤蓮と岡田広規も得点を挙げるなど42-27でブルーファルコンが快勝した。

各スポーツ界でも新たな戦力が続々と加入し、チームの若返りや戦力補強を進めている。新戦力と既存メンバーとの連携はとても強力な武器になるだろう。ブルーファルコンにおいても、新加入選手と既存メンバーとの連携で新しいチームの形をしっかりと魅せてくれた試合となった。

ブルーファルコンは、次戦４月29日に岐阜県多治見市にある感謝と挑戦のTYK体育館で現在リーグ４位のトヨタ紡織九州レッドトルネードSAGAと対戦する。

写真：シュートを放つベテラン出村